Estrella Roja conformó en el mercado de fichajes uno de los equipos más potentes de Europa. Además, con mucho ACB, Baskonia, Unicaja, Valencia Basket… Sin embargo, la confección de las piezas juntó en un mismo roster numerosos perfiles complicados de gestionar. El equipo arrancó con una debacle y Sasa Obradovic llegó para poner orden. Los Codi Miller-Mcintyre, Chima Moneke, Jasiel Rivero… tendrán que entenderse con el nuevo técnico para lograr los objetivos.

Obradovic y Chima Moneke, una relación complicada que acabó llevándole a Baskonia

Chima Moneke brilló con luz propia en Manresa y, tras un breve periplo americano, regresó a un equipo top Euroliga para reinar en la máxima competición europea. En AS Mónaco no acabaron de salirle las cosas. El plantel tenía ya muchas estrellas y las desavenencias con su técnico tampoco se lo pusieron fácil. Finalmente, acabó marchando en dirección a Baskonia tras una temporada discreta. Actualmente, tras decir adiós al Buesa, acostumbra a hacer números de estrella.

Saša Obradovic signed a contract with KK Crvena Zvezda Belgrade

Sasa Obradovic y Chima Moneke se vuelven a reencontrar en Estrella Roja después de aquel amargo choque. Sin embargo, en este caso, la estrella del equipo es el ex de Baskonia y el entrenador le necesita más que nunca. En el podcast Super Indirekto, el técnico habló de aquella etapa: “Sé quién es Chima. No tuve ningún problema con él. En general, es bueno, pero es un egocéntrico, se valora mucho y se basa mucho en las estadísticas“. Eso sí, rematando con un: “Aunque es un buen chico e inteligente”

Sasa Obradovic a Chima Moneke: ¿Tú tiras? ¿Y Mike, Lloyd y Okobo? Lo hacen un poco mejor que tú

El nuevo entrenador de Estrella Roja también contó uno de los episodios de más roce con el polémico ex de Baskonia. Una de las anécdotas que Sasa Obradovic recordaba como más conflictivas fue cuando Chima Moneke le recriminó lo poco que tiraba: “En mi campo, cuando protestó porque no lo dejaba tirar, le dije: ‘¿Tú tiras? ¿Y Mike, Lloyd y Okobo? Lo hacen un poco mejor que tú’. Se ofendió un poco“.

Chima Moneke MVP de cette 2️⃣8️⃣e journée d'@EuroLeague

A pesar de que en aquel momento la situación llevase a que Chima Moneke pusiera rumbo a Baskonia, no parece que las circunstancias sean las mismas. De hecho, el propio Sasa Obradovic parece tener claro que la vía es la cohesión: “Obviamente, el tiempo que pasamos juntos en Mónaco no fue como yo esperaba. Tenemos que hablar y hacer que las cosas sean un poco diferentes ahora (…) Él quiere que el Estrella sea bueno y yo quiero que el Estrella sea bueno, y punto”.