La doble jornada de Euroliga será clave para un Baskonia que todavía no ha encontrado regularidad ni en el juego ni en los resultados. Además, algunos jugadores de la plantilla se encuentran en una situación contractual delicada y afrontan una semana decisiva: si quieren continuar más tiempo en el Buesa Arena deberán demostrar su valía, o de lo contrario tendrán que buscar una salida en el mercado de fichajes.

La semana más decisiva de Kobi Simmons en Baskonia

Kobi Simmons afronta la semana más importante desde que, en octubre, se anunció su fichaje por el Baskonia. En los próximos días, el base estadounidense concluirá su vinculación contractual con el club vasco y tiene por delante tres partidos (dos de Euroliga y uno de ACB) para refrendar sus buenas sensaciones y ganarse un contrato de mayor duración.

Su continuidad no es sencilla debido al cupo de extracomunitarios que acumula la plantilla baskonista. La vuelta de Trent Forrest, que ha estado lesionado en las últimas semanas, y la limitación de ACB en este sentido colocan a Kobi Simmons en una situación límite. Cada minuto que le brinde Galbiati será decisivo para su futuro, ya que Baskonia deberá desprenderse de uno de sus jugadores estadounidenses.

Kobi Simmons y una renovación que se trabaja en Baskonia

La idea del club es encajar la renovación de Kobi Simmons, pero para ello deberá superar un auténtico rompecabezas. Su rendimiento en las últimas semanas lo ha convertido en una pieza fundamental para Paolo Galbiati, pero la limitación de extracomunitarios obliga al club a analizar cuidadosamente cada movimiento y la situación contractual de los jugadores implicados. La continuidad del base estadounidense supondría reorganizar la rotación de los exteriores americanos, ya que solo dos de ellos pueden disputar cada partido de ACB, obligando a descartar temporalmente a Forrest, Howard o Nowell en determinadas jornadas.

Tal y como ha informado El Correo, el club, consciente de la necesidad de mantener la estabilidad financiera, valora que Simmons es el único jugador cuya desvinculación no generaría un coste económico, a diferencia de Nowell o Howard. Esto da cierta flexibilidad a Baskonia para extender su contrato sin comprometer los recursos.

En paralelo, la dirección deportiva observa precedentes en otros clubes, como Valencia Basket, donde jugadores extracomunitarios han logrado regularizar su situación mediante la obtención de pasaporte europeo, lo que abre una ventana futura para mantener a Simmons sin ocupar plaza de extranjero. Así, el escenario ideal para Baskonia sería renovar al base temporalmente mientras se exploran opciones a medio plazo que permitan consolidar su presencia en el equipo sin alterar la normativa de la plantilla.

Los números de Kobi Simmons en Baskonia

ACB

Puntos: 10,7

Asistencias: 2,5

Rebotes: 3,0

Robos: 0,5

Tiros de campo: 49 %

Tiros libres: 88 %

Minutos: 21,7

Valoración (+/-): -2,33

Euroliga

Puntos: 10,6

Asistencias: 3,6

Rebotes: 1,4

Robos: 0,6

Tiros de campo: 51 %

Tiros libres: 93 %

Minutos: 21,1

Valoración (PIR): 11,3