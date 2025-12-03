Baskonia ha acudido de forma obligada al mercado de fichajes con un movimiento rápido y estratégico tras la salida de uno de sus jugadores clave rumbo a China. El club vitoriano refuerza su plantilla en un tramo decisivo de la temporada, con un calendario muy exigente con ACB y Euroliga, incorporando a un jugador europeo experimentado que aportará versatilidad, solidez defensiva y capacidad de adaptación a distintos sistemas ofensivos.

Baskonia anuncia el fichaje de Gytis Radzevičius

Baskonia ha movido ficha con rapidez tras la marcha de Hamidou Diallo rumbo al baloncesto chino y ha cerrado el fichaje de Gytis Radzevičius. El alero lituano, que este verano había sido seguido de cerca por el Barça Basket, deja el Rytas Vilnius después de consolidarse como uno de sus referentes y de contar en su contrato con una cláusula que le permitía cambiar de equipo si recibía una propuesta desde la Euroliga.

Con 30 años y experiencia en competiciones europeas, Radzevičius llega a Vitoria con un acuerdo hasta final de temporada y la posibilidad de ampliarlo por más años. Su fichaje responde tanto a la baja de Diallo como a la de Samanic semanas atrás, en un tramo en el que Baskonia busca recuperar estabilidad competitiva. El conjunto vitoriano espera contar con él en los próximos días, a la espera del reconocimiento médico, confiando en que su impacto pueda ser inmediato en una plantilla que atraviesa una fase exigente en la Euroliga y la ACB.

El aporte de Gytis Radzevičius a Baskonia y sus números previos en BCL

Gytis Radzevičius puede aportar al Baskonia de Galbiati una combinación de experiencia y versatilidad que resultará clave en la rotación del equipo. Su capacidad para jugar tanto con balón como sin él, junto con un tiro exterior fiable y una buena lectura del juego, le permite adaptarse a distintos sistemas ofensivos.

En cuanto a números, en su última temporada con Rytas Vilnius en la Basketball Champions League promedió 11,6 puntos, 6,6 rebotes y 2 asistencias por partido, con una valoración media de 14,8. Además, su eficiencia en el tiro fue notable: 47,4 % en tiros de campo, 44,4 % en triples y un impresionante 93,3 % en tiros libres.

Plantilla Baskonia 2025-26

Base: Kobi Simmons, Markquis Nowell, Rafa Villar, Trent Forrest

Escolta: Markus Howard, Matteo Spagnolo

Alero: Rodions Kurucs, Timothé Luwawu-Cabarrot, Gytis Radzevičius

Ala Pívot: Tadas Sedekerskis, Clément Frisch

Pívot: Mamadi Diakite, Khalifa Diop