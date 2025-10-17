La situación que atraviesa Baskonia no es nada sencilla. La etapa de Paolo Galbiati acaba de empezar y, lo que era un comienzo prometedor, se está convirtiendo en toda una odisea. A pesar de la victoria frente a todo un Real Madrid, la derrota frente a Paris Basketball y los nuevos y arduos contratiempos zarandean la moral baskonista.

Baskonia quiere cambiar la dinámica, pero los problemas no cesan

Ganar al Real Madrid parecía un punto de inflexión en la dinámica de Paolo Galbiati con Baskonia. Sin embargo, la jornada doble de Euroliga podría volver a rebajar las expectativas. De primeras, la derrota frente a Paris Basketball ya rebajó el suflé. Sin embargo, la plaga de lesiones que vive el equipo en plena jornada doble y con todo un Partizan en frente, es la gota que colma el vaso.

Cuando parecía que Baskonia comenzaba a asomar la cabeza y que Paolo Galbiati le iba a dar la vuelta a la situación, la plaga de lesiones que azota al equipo complica mucho las cosas. Los baskonistas tendrán que presentarse en el Buesa Arena frente todo un Partizan con hasta 4 jugadores en duda. Trent Forrest tiene molestias en el isquiotibial, Markus Howard está con dolores en el dedo, Rodions Kurucs arrastra sus problemas de fascia plantar y Hamidou Diallo tiene problemas en el tobillo.

¿Quién liderará a los de Paolo Galbiati en Euroliga?

Trent Forrest y Hamidou Diallo estaban siendo dos de los mejores jugadores de Baskonia en este arranque de competición. En caso de no estar, muchos podrían acogerse a un posible resurgimiento del mejor Markus Howard, pero es posible que tampoco esté. Con ello, a Paolo Galbiati le quedan pocos argumentos a los que acogerse. Eso sí, Luka Samanic y Luwawu Cabarrot, que también están siendo los brotes verdes, podrían tirar del carro en un roster de circunstancias.