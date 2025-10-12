Con la resaca emocional de la Euroliga aún presente, el Baskonia se enfrenta a un nuevo desafío en Liga Endesa: recibir al Real Madrid. Un duelo de alto voltaje en el Buesa Arena que puede marcar el termómetro competitivo de los de Paolo Galbiati. A continuación, desgranamos en clave azulgrana las claves que pueden inclinar la balanza.

Claves de Baskonia para derrotar al Real Madrid

⚒ Último entrenamiento antes de viajar a Vitoria ⚒ pic.twitter.com/0pd7VtMZXI — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 11, 2025

Parar el ritmo de Campazzo: El base argentino marca el tempo blanco como un metrónomo. Contener sus penetraciones y limitar su visión de juego es vital. Markus Howard, pese a su vocación ofensiva, deberá esforzarse en defensa y podría requerir ayudas constantes. Diop y Samanic ante el desafío interior: Con Edy Tavares y Bruno Fernando como referentes interiores, la lucha en la pintura será clave. Khalifa Diop deberá contener al caboverdiano con físico e inteligencia, mientras que Luka Samanic tendrá que ofrecer su mejor versión versátil. La puntería de Howard y Kurucs: Markus Howard no acaba de carburar esta temporada, pero sigue siendo el francotirador de referencia, aunque necesitará apoyo exterior. Rodions Kurucs y Timothé Luwawu-Cabarrot pueden ser claves si logran abrir la defensa blanca desde el triple. Agresividad sin balón: El Real Madrid genera mucho desde el movimiento sin balón y los cortes. Frisch, Spagnolo y Diallo deberán anticiparse, saltar a líneas de pase y cortar la fluidez ofensiva blanca. El factor Galbiati-Pin: La dupla en el banquillo, liderada por Paolo Galbiati (41 años) con el conocimiento profundo de Pablo Pin (42 años), puede ser diferencial. Ajustes tácticos, cambios defensivos y gestión emocional serán decisivos. No mirar el escudo, mirar el momento: El Real Madrid es poderoso, sí. Pero también está en fase de acoplamiento. Procida, Krämer, Okeke o incluso Lyles aún no tienen automatismos completos. Baskonia debe aprovechar cualquier desconexión. Explosión de Trent Forrest: El combo estadounidense (1.94 m, 27 años) puede ser el factor sorpresa. Su físico, capacidad de creación y lectura pueden inclinar momentos clave si asume más protagonismo. El ‘día especial’ de algún secundario: Rafael Villar, Clement Frisch o Stefan Joksimovic pueden sorprender desde el banquillo. En partidos así, los focos a veces alumbran a quien nadie esperaba y aunque todos miren a jugadores de la talla de Trey Lyles o Chuma Okeke, pueden verse oscurecidos por un actor que no contaba en el guión inicial. Rebote y transición: Controlar el rebote defensivo es innegociable. A partir de ahí, correr. Con Diallo, Spagnolo y Nowell dos jugadores explosivos a la contra, Baskonia puede hacer daño si transita antes de que Madrid arme su defensa. Creérselo: No es una clave táctica, pero sí mental. Baskonia ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera. El paso final es creer que también puede vencer.

Porque sí, del susto se puede pasar al golpe. Y esta checklist azulgrana puede ser el mapa para lograrlo. Pero más allá del talento o la táctica, lo que definirá el duelo será la creencia: la convicción de que el Real Madrid, por muy gigante que parezca, también sangra si se le golpea bien. Baskonia ya ha aprendido a sobrevivir en la tormenta. Ahora, quiere ser quien la provoque.