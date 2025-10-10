Baskonia se enfrentaba a todo un Panathinaikos en Euroliga, todo ello en el partido que precedía a otro choque de alto voltaje, el Real Madrid Baloncesto. Seguramente, la derrota contra rivales de esta entidad, sin ser algo que agrade al aficionado, puede entrar dentro de las quinielas. Sin embargo, la situación del equipo convierte este tipo de encuentros en ‘matchballs’ para técnico y plantilla, con especial foco en Markus Howard.

El Baskonia no carbura y vuelve la pregunta sobre Markus Howard

Markus Howard se convirtió hace dos temporadas en toda una estrella baskonista. No obstante, hace ya tiempo que la vitola de estrella se va quedando atrás. La llegada de Paolo Galbiati al banquillo de Baskonia, con un juego rápido y agresivo, insuflaba ilusión en el aficionado, no solo con su equipo, también respecto al jugador franquicia.

📹 Las palabras de Paolo Galbiati en la previa ante @Paobcgr



Mañana tenemos un gran duelo de @EuroLeague



— Baskonia (@Baskonia) October 8, 2025

La nueva era Paolo Galbiati en Baskonia comenzó bien para Markus Howard, con dos partidos de Euroliga en positivo. Sin embargo, Panathinaikos y Zaragoza volvieron a sacar a relucir la peor cara del puertorriqueño. Este jugador tiene ciertas carencias defensivas. Más allá de su estatura y las dificultades del equipo para contrarrestar los missmatch, también sufre aguantando a exteriores de nivel, quedó bastante patente ante los ‘pequeños’ helenos. A pesar de ello, ese no es su problema.

El verdadero problema de Markus Howard

Las dificultades defensivas de Markus Howard no son nuevas y ya existían incluso cuando su caudal ofensivo parecía irrefrenable. Actualmente, Paolo Galbiati está dándole cierta confianza a su estrella. Frente a Zaragoza 24 minutos y contra Panathinaikos 20. Todo ello, a pesar de que entre ambos encuentros sumase 4 puntos. El jugador ya hace tiempo que no es un líder en ataque y muchos ya se preguntan hasta qué punto se puede sostener su presencia si no le aporta a Baskonia su principal cualidad.

La controversia al rededor de su figura dentro del entorno de Baskonia es importante. Su bajo rendimiento ya no es una cuestión contextual y los diferentes cambios de entrenador evidencian que no tiene tanto que ver con la pizarra o el juego del equipo. Este asunto podría ser nimio, si no fuera que es el mejor pagado de la plantilla y uno de los salarios más altos de toda la ACB. Paolo Galbiati tendrá que lidiar con la eterna pregunta en Vitoria, invertir desgaste en su integración o tener a su gran baluarte en el banco.