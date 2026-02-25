Baskonia encara una jornada de Euroliga tras tocar el cielo en la Copa del Rey de Baloncesto. Los de Paolo Galbiati vivieron momentos únicos que culminaron con una fiesta de recibimiento mayúscula. Los vitorianos vencieron a un Real Madrid que había llegado a la final gracias a unos instantes finales de infarto frente al Valencia Basket de Pedro Martínez.

La Euroliga no entiende de fiestas para Baskonia

Baskonia demostró a través de un baloncesto valiente poder vencer a un rival de la talla del Real Madrid. La fiesta en el Roig Arena solo se puede comparar a la que posteriormente tuvieron junto a su afición en su regreso. Si bien las circunstancias piden una tregua para celebrar, el encuentro frente a Valencia Basket está a la vuelta de la esquina y volverá a aterrizar al equipo en la realidad de la Euroliga.

1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 y 2026🏆



🔵🔴 TXAPELDUNAK

En este caso, a pesar de ser contra Valencia Basket, el duelo no será en el Roig Arena, sino en el Buesa. Los baskonistas no podrán regresar a ese estadio, ahora talismán de Baskonia. El encuentro Euroliga será una especie de final virtual de la Copa ACB. A los taronjas les sobraron unos segundos de partido contra el Real Madrid. El error de Jean Montero los apeó de la lucha por el título. Aunque acorde a lo visto en redes sociales, muchos opinan que no fue lo único que les apartó de haberse medido a los vitorianos aquel día.

Pedro Martínez y su afición, un malestar que deriva en polémica

En el momento de la eliminación del Valencia Basket, las críticas al arbitraje frente al Real Madrid no fuero especialmente punzantes. Sin embargo, con el Baskonia ya coronado como campeón, Pedro Martínez decidió subir varias imágenes a X de acciones polémicas del encuentro. Esta circunstancia ha caldeado las redes. Ahora, este encuentro Euroliga parece ganar aún más fuerza como la final que pudo ser y no fue.

El partido de Euroliga para Baskonia no es nada sencillo. Además de tener que recomponerse de la celebración, tendrán que medirse a un Valencia Basket que llegará con aún más hambre. Los valencianos podrían afrontar el encuentro con ánimo de demostrar que el título podría haber sido suyo. Ya fuese por errores propio o ajenos, la realidad es que se quedaron con ganas de más en un año que viene siendo de ensueño.