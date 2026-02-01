El estilo de Pedro Martínez está dando sus frutos en Valencia Basket, y así lo reflejan los números. El equipo ha alcanzado la cima en este momento de la temporada con una exhibición en la ACB que se sitúa entre las mejores actuaciones colectivas del curso. Aun así, Pedro Martínez, fiel a su estilo, no ha quedado completamente satisfecho con sus jugadores.

Festival de triples de Valencia Basket en la ACB

Valencia Basket firmó una victoria incontestable ante Hiopos Lleida gracias a una de sus señas de identidad más reconocibles del estilo de Pedro Martínez: el tiro de tres. En tan solo 20 minutos, el equipo taronja ya había anotado 12 triples de 22 intentos, un 55% de acierto que dejó el choque prácticamente decidido al descanso. Cada buena defensa o circulación acababa castigada desde el perímetro.

La exhibición no se quedó ahí. El equipo terminó el encuentro con 17 triples, rozando registros históricos y confirmando que el lanzamiento exterior es el arma más letal de esta plantilla. De hecho, estos números se han mantenido a lo largo de la temporada, siendo Valencia Basket el conjunto que más triples ha anotado en lo que llevamos de competición, con un total de 200, seguido de Bàsquet Girona con 192.

Josep Puerto y un insatisfecho Pedro Martínez con Valencia Basket

Josep Puerto fue uno de los grandes protagonistas del festival taronja. El capitán anotó 5 de los 17 triples del equipo, firmando una de sus mejores actuaciones de la temporada y convirtiéndose en el noveno máximo triplista de la historia del Valencia Basket, superando a Rubén Douglas.

Pese al aluvión exterior, Pedro Martínez terminó con la sensación de que el equipo podía haber ido aún más lejos: “Hemos tirado 36 triples, que está bien, pero era un partido para tirar más”. El técnico catalán insistió en que, ante defensas tan cerradas, Valencia Basket debe perder el miedo y exprimir todavía más su seña de identidad desde el perímetro.

Los datos de triples en Valencia Basket en ACB

Máximos anotadores de triples (total canastas)

Jean Claudio Montero (Base) – 34 triples

– 34 triples Brancou Badio (Base) – 29 triples

– 29 triples Matt Costello (Pívot) – 23 triples

Mejores porcentajes en triples