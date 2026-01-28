La valentía de Valencia Basket se podrá apreciar esta jornada de Euroliga, donde el club ha tomado una decisión inédita y aplaudida por todos sus aficonados. Los de Pedro Martínez, que buscarán seguir ocupando los primeros puestos de la clasificación, no volverán a repetir imágenes que se pudieron ver en la primera vuelta de la competición.

Valencia Basket jugará contra Maccabi Tel Aviv con público

Valencia Basket ha tomado la decisión de permitir que sus abonados asistan al encuentro frente al Maccabi Tel Aviv, una vez confirmada la colaboración de las autoridades y con el objetivo de no perjudicar a su afición ni mantener una desventaja competitiva, como ya ocurrió en el partido ante el Hapoel Tel Aviv. El club ha optado por abrir el acceso exclusivamente a sus abonados y reforzar todas las medidas necesarias para que el encuentro se dispute con total normalidad.

Según ha informado la entidad en un comunicado oficial, el choque será de acceso exclusivo para abonados, sin venta de entradas al público general ni posibilidad de cesión del abono, y contará con un dispositivo especial de seguridad. Se trata de una decisión que no pudo adoptarse en la primera vuelta de la competición, pero que responde a motivos deportivos claros que explican el paso dado por el club.

Las razones de Valencia Basket en la Euroliga

El partido en el Roig Arena será el primero que se dispute en España esta temporada con público en la visita de un equipo israelí, rompiendo así la dinámica de encuentros a puerta cerrada que se había mantenido hasta ahora. De este modo, Valencia Basket adopta una medida inédita en el panorama nacional de la Euroliga durante el presente curso.

El club ha dado este paso tras sentirse perjudicado deportivamente, especialmente después de la derrota sufrida ante el Hapoel Tel Aviv, un encuentro que se disputó sin el apoyo de la afición en las gradas. Pese a la convocatoria de manifestaciones, el equipo contará con el respaldo de sus seguidores y podrá competir en igualdad de condiciones.

Cuándo y dónde ver el Valencia Basket vs. Maccabi Tel Aviv

El encuentro de Euroliga entre el Valencia Basket y el Maccabi Tel Aviv, correspondiente a la jornada 25, se disputará este jueves 29 de enero, a partir de las 20:45 horas, en el Roig Arena. El partido podrá seguirse en directo a través del canal Movistar+ Deportes, plataforma que posee los derechos de la competición en España.