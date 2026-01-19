Valencia Basket atraviesa un momento de dificultad con derrotas duras y con un calendario tan exigente que no da un respiro. Los de Pedro Martínez, que buscarán regresar a la victoria lo antes posible, se enfrenta a su espejo en Euroliga, un rival que se lo pondrá difícil con un juego muy similar al de los taronja.

El espejo de Valencia Basket se llama Paris Basketball

Valencia Basket y Paris Basketball comparten un perfil muy similar en su estilo de juego, siendo dos equipos divertidos de ver y con mucho ritmo. En ataque, ambos se sitúan en la parte baja de la Euroliga en volumen de canastas de dos puntos anotadas, lo que refleja que no son equipos que basen su juego en la pintura ni que dominen cerca del aro.

Los datos así lo confirman: Valencia Basket promedia 19,1 tiros de dos convertidos por partido, mientras que el equipo parisino se queda en 18,9, registros que los sitúan en los puestos 17.º y 20.º, respectivamente, del ranking. Estas cifras evidencian que ninguno de los dos basa su ofensiva en el juego interior y que sus interiores no son piezas especialmente influyentes en los sistemas ofensivos de ambos conjuntos.

Valencia Basket y Paris Basketball, equipos fiables desde el perímetro

El gran argumento ofensivo de Valencia Basket y Paris Basketball está claramente en el tiro de tres puntos, y los números lo respaldan de forma contundente. El conjunto taronja es el equipo que más triples anota por partido en la competición, con una media de 12,4, lanzando 32,7 por encuentro y con un acierto del 37,8%. Por su parte, Paris Basketball ocupa la segunda posición tanto en triples convertidos (12) como en intentos (32,6), con un 36,7% de efectividad.

Esta apuesta por el lanzamiento exterior se traduce también en una alta producción ofensiva y en partidos de ritmo elevado. Paris Basketball es uno de los equipos que más puntos anota, con 90 por encuentro, mientras que Valencia Basket se sitúa muy cerca con 89,8. La amenaza constante del triple obliga a las defensas a abrirse, genera espacios y favorece un juego rápido y agresivo.

Los jugadores más peligrosos de Valencia Basket y Paris Basketball

En Valencia Basket destacan varios nombres en el juego exterior, con Kameron Taylor como el tirador más fiable gracias a su 48% en triples, acompañado por Darius Thompson y Matt Costello, ambos con un 41% de acierto. En Paris Basketball, el referente claro es Nadir Hifi, máximo anotador desde el triple con 52 canastas, bien escoltado por Sebastián Herrera (41) y Justin Robinson (31).