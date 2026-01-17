A buen seguro que el Real Madrid Baloncesto afronta el duro partido de ACB contra Valencia Basket con otra cara tras vencer al Barça. El clásico Euroliga tuvo como protagonistas a los interiores del equipo. Edy Tavares y Usman Garuba fueron los más valorados, pero los cuatros les siguieron muy de cerca: Lyles, Okeke, Deck…

El Real Madrid Baloncesto se la juega en un escenario muy complejo como es el de Valencia Basket

Los partidos del Valencia Basket suelen tener un guion común y no parece que frente al Real Madrid Baloncesto vaya a cambiar. Los valencianos siempre quieren correr y jugar rápido. El ritmo es su seña de identidad y todas sus piezas están estratégicamente elegidas para ello. En este sentido, el partido por el liderato de la Liga Endesa ACB apunta a presentar este escenario y, justamente por ello, Usman Garuba podría ser el nombre propio.

El Madrid se impone en el Clásico de Euroliga. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 16, 2026

Usman Garuba ya se llevó todas las alabanzas frente al Barça Basket en el clásico de Euroliga. El jugador que un día parecía residual en la rotación y que, de hecho, su rol llevó al Real Madrid Baloncesto a moverse en el mercado por Alex Len, empieza a pedir paso. El escenario en el que Valencia Basket suele moverse puede ser idóneo para el de Azuqueca de Henares. Su perfil móvil, que corre la pista y que puede sostener en el cambio a los agresivos exteriores taronjas, puede afianzarle aún más.

Usman Garuba podría rendir por encima de Tavares en el duelo por el liderato ACB

El Real Madrid Baloncesto podría acabar imponiendo su defensa, pero ya se ha visto que Valencia Basket es difícil de controlar. Por ello, es muy probable que el contexto pida más un Usman Garuba que un Edy Tavares. En este sentido, el perfil de los interiores taronjas es justo el talón de Aquiles del caboverdiano. Por este motivo, el rendimiento del internacional por España podría ser clave en las aspiraciones ACB.

GARUUUUUUUUBAAAA! 🔥@Usmangaruba with a BIG impact, 3 big plays in a row!



He’s leading all scorers with 16 😳#RivalrySeries pic.twitter.com/vNsGvjoMW9 — EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2026

El roster de interiores de Valencia Basket tiene perfiles muy complejos de sujetar para el Real Madrid Baloncesto. Reuvers y Costello al cinco tienen mano exterior, mientras que Braxton Key, Sako o Pradilla con jugadores móviles capaces de desplazarse rápido por diferentes espacios. Por ello, Usman Garuba, si Tavares no consigue dominar en exceso en campo de ataque, podría ser una forma de ’empatar’ a Valencia Basket en la media pista defensiva.

El emparejamiento directo no es la única baza en la que Usman Garuba podría ayudar en el choque ACB. La capacidad de uno contra uno y penetración de los exteriores de Valencia Basket es notable. En este sentido, el center del Real Madrid Baloncesto va a permitir defensas fiables en cambio y, sobre todo, una mayor seguridad ante la transición rival. Si los madridistas llegan descolocados en el vertiginoso ritmo valenciano, el de Azuqueca es fiable en caso de quedarse con un pequeño, además, claro está, de llegar antes a su pista para poder realizar ajustes.