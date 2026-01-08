Después de 20 jornadas de la Euroliga, Valencia Basket se mantiene en lo alto de la clasificación, junto al Hapoel Tel Aviv, con un registro positivo de 14-6. Los de Pedro Martínez, que buscan seguir siendo el equipo de moda de la competición, se enfrentan a un calendario exigente y lleno de desafíos. Uno de los referentes del conjunto taronja no se fía del próximo rival y ha analizado las virtudes que deberán contrarrestar para seguir en la cima.

Darius Thompson analiza al AS Mónaco ante Valencia Basket

El próximo reto del Valencia Basket no será nada sencillo, aunque buscará mantenerse intratable en el Roig Arena, donde solo ha sumado una derrota, frente al Hapoel Tel Aviv, en toda la temporada. Una de las estrellas del equipo taronja, Darius Thompson, ha señalado el siguiente encuentro como “el mayor desafío” hasta el momento, debido al estado de forma y las fortalezas del AS Mónaco.

El base estadounidense, nacionalizado italiano, destacó que el conjunto monegasco cuenta con jugadores talentosos como Mike James o Nikola Mirotic, y que para frenarlos tendrán que hacer mucho hincapié en la defensa. Además, el AS Mónaco es el equipo más anotador de la Euroliga y llega en un momento pletórico, con cuatro victorias consecutivas en la competición que lo han colocado en la cuarta posición de la tabla, con un balance positivo de 13-7.

Thompson tiene razón al señalar las virtudes del equipo monegasco. El conjunto de Spanoulis llega al Roig Arena liderado por sus principales armas ofensivas: Mike James, octavo máximo anotador de la Euroliga con 16,6 puntos por partido; Alpha Diallo, que aporta 12,3 puntos y lidera la competición en robos; y Nikola Mirotic, con 11,3 puntos por encuentro. Junto a ellos, Daniel Theis y Elie Okobo completan un equipo que promedia 91,2 puntos por partido, lo que lo convierte en la ofensiva más potente de toda la competición.

Los precedentes para aprender de Valencia Basket ante AS Mónaco

Los precedentes entre Valencia Basket y AS Mónaco muestran una rivalidad intensa, en la que la ventaja histórica la tiene, de momento, el cuadro valenciano. Esta será la tercera visita del conjunto monegasco a Valencia y, hasta ahora, siempre ha ganado el equipo taronja. En las dos ocasiones anteriores en la Fonteta, Valencia logró imponerse.

Sin embargo, en la primera vuelta de esta temporada, el duelo disputado en Mónaco terminó con una derrota de 90-84 para Valencia Basket, siendo hasta el momento uno de los peores partidos del curso. El encuentro de ida quedó marcado por una primera mitad desastrosa del conjunto de Pedro Martínez, en la que encajó 57 puntos y se fue al descanso con una diferencia de 20. A pesar de una segunda parte mucho más competitiva, el equipo no pudo remontar y el resultado reflejó la superioridad monegasca en ese tramo inicial.

Este antecedente hace que el choque en el Roig Arena cobre aún más importancia, ya que Valencia Basket buscará redimirse ante su afición y mantener la dinámica de victorias en casa frente a un rival ofensivamente potente.

¿Cuándo y dónde ver el Valencia Basket vs AS Mónaco?

El Valencia Basket recibirá al AS Mónaco este jueves 8 de enero a las 20:30 horas en el Roig Arena, en un duelo correspondiente a la jornada 21 de la Euroliga. El partido se podrá seguir en televisión a través de Movistar+ en el canal M+ Vamos (diales 8 y 50) y también estará disponible en streaming para los suscriptores de la plataforma.