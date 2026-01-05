Valencia Basket logró una nueva victoria este fin de semana ACB y ahora afronta una doble jornada de Euroliga para seguir líder de la competición. Para ello, deberá superar a un Estrella Roja que recupera a un jugador de la segunda línea que tiene buenos porcentajes desde la línea de tres y que puede ser un recurso de Obradovic para doblegar al conjunto valenciano.

Estrella Roja recupera a Ognjen Dobrić para el duelo ante Valencia Basket

Tras un mes en el dique seco, el Estrella Roja ha recuperado a Ognjen Dobrić de cara al importante duelo de Euroliga frente al Valencia Basket, una noticia muy positiva para el equipo de Sasa Obradović. El exterior serbio regresó ese fin de semana en la victoria del conjunto rojiblanco en la ABA League ante el Ilirija, aportando 12 puntos y 2 rebotes en 11 minutos de juego.

La presencia de Ognjen Dobrić refuerza la rotación exterior del Estrella Roja y aporta defensa y puntos en un calendario exigente. Su regreso llega justo antes del choque ante el líder de la Euroliga y en un contexto en el que el conjunto de Obradović quiere mantenerse en puestos de play-in, donde actualmente ocupa la novena posición con un balance positivo de 11-8.

Ognjen Dobrić y sus buenos porcentajes desde la línea de tres

Ognjen Dobrić puede convertirse en una amenaza desde la línea exterior para el Valencia Basket. Aunque no es el jugador del Estrella Roja que más volumen de tiros asume y cuenta con un rol secundario, sí es el más fiable en términos de eficacia: está lanzando por encima del 45 % en triples esta temporada de Euroliga, un dato que obligará a la defensa taronja a no concederle espacios en el perímetro. Su capacidad para castigar en situaciones abiertas puede convertirlo en un recurso muy valioso dentro del sistema de Obradović.

Es cierto que su regreso tras la lesión puede limitar sus minutos en pista, pero incluso en apariciones cortas Dobrić sabe impactar en el juego. En el partido de ida ante el Valencia Basket ya dejó muestras de su aportación más allá de la anotación, capturando cuatro rebotes y ayudando en ambos lados de la pista.

¿Cuándo y dónde ver el Estrella Roja vs. Valencia Basket de Euroliga?

El partido entre Estrella Roja y Valencia Basket, correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga, se disputará este martes 6 de enero a las 20:00 horas. El encuentro se podrá seguir por televisión a través de Movistar, plataforma que posee los derechos de la competición.