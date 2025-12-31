Valencia Basket superó con otra remontada al Partizan de Belgrado y es líder de Europa con un balance positivo de 13-6. Este buen estado de forma del conjunto taronja no se puede entender sin el gran nivel mostrado por algunos jugadores diferenciales. Uno de ellos, que regresaba a la Euroliga tras años en otras competiciones continentales, ha concedido una entrevista en la que explica su proceso hasta llegar a la cima y la importancia que ha tenido el club valenciano para rendir al más alto nivel.

Kameron Taylor y un duro camino hasta la Euroliga con Valencia Basket

Kameron Taylor ha sido uno de los fichajes del verano del Valencia Basket, con un rendimiento ascendente que lo ha situado como un jugador clave para el equipo taronja. En una entrevista con Eurohoops, el alero estadounidense ha explicado lo que ha supuesto para él fichar por el conjunto valenciano, haciendo mención a su dura trayectoria hasta llegar a un club de Euroliga: “Sinceramente, creo que he sido un perdedor toda mi vida. No he tenido suficientes oportunidades para tomar decisiones, ni siquiera en la escuela y la universidad, pero nunca he considerado rendirme”.

Después de dar el salto definitivo y asentarse en una plantilla top de Europa, Kameron Taylor destaca el rendimiento del Valencia Basket y explica por qué ahora mismo lidera la clasificación de la Euroliga: “Creo que jugamos con un estilo que es muy poco popular aquí, donde seis jugadores pueden asumir responsabilidades y todos están comprometidos y creen en esta filosofía. Junto a París, diría que somos los únicos que lo practicamos”.

La importancia de Pedro Martínez y su estilo en Kameron Taylor

Tal y como ha reconocido el propio Kameron Taylor, la figura de Pedro Martínez está siendo vital para mostrar su mejor versión ante los mejores equipos de la Euroliga. El jugador estadounidense destaca del técnico su simplicidad a la hora de transmitir ideas y la clara jerarquización de roles dentro de la plantilla: “Con él todo es muy simple y sé en todo momento lo que tengo que hacer y aportar al equipo”.

Más allá de su conexión con Pedro Martínez, Kameron Taylor también ha explicado por qué los aleros funcionan tan bien en el sistema de juego del Valencia Basket: “Creo que en este sistema los aleros son jugadores de atrapar y tirar, lo que ayuda en defensa. Pero yo añado un nivel de creación de juego y un extra defensivo, porque puedo defender mejor a los rivales y también aportar en el rebote… un poco de todo”.

Los números de Kameron Taylor en Valencia Basket

Puntos: 11,2 por partido



Rebotes: 3,9

Rebotes defensivos: 3,4

Rebotes ofensivos: 0,5



Asistencias: 1,7



Minutos: 22,7 por partido



Robos: 1,4



Tapones: 0,3



Faltas recibidas: 1,9

Porcentajes de tiro: