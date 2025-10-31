Valencia Basket sigue con su racha endiablada tanto en ACB, que están invictos, como en Euroliga, que están en la parte alta de la tabla. Este gran estado de forma se debe al nivel de los fichajes, que están funcionando y acoplados a la perfección. Uno de ellos, que tuvo un coste elevado, está demostrando que puede ser un líder dentro de la plantilla y un jugador diferencial.

Kameron Taylor guía al Valencia Basket en la Euroliga

Tras un inicio de temporada con más sombras que luces, Kameron Taylor ya está totalmente adaptado al estilo de juego de Pedro Martínez y en la última victoria del equipo en Euroliga contra Dubai BC tuvo un papel fundamental, especialmente durante el último cuarto, con capacidad para anotar y asumiendo responsabilidades.

Con 19 puntos y 6 rebotes, el escolta estadounidense lideró la remontada final del equipo, destacando con una canasta tras un rebote defensivo que encendió el Roig Arena y puso al Valencia por delante en un momento clave del partido. Al ex de Unicaja no le tembló el pulso para coger galones y aseguró una nueva victoria de Valencia Basket en la competición, que les sitúa con un balance positivo de 5-3 en la clasificación.

El momento de forma de Kameron Taylor con Valencia Basket

La evolución de Kameron Taylor en Valencia Basket se está traduciendo en buenos números y actuaciones destacadas, consolidándose como una amenaza exterior letal del conjunto ‘taronja’. En sus tres últimos partidos ha promediado 17-19 puntos, con un alto acierto desde la línea de tres: 3/4 ante Dubái, 2/4 frente al Fenerbahce y un perfecto 3/3 contra Joventut Badalona.

Además de su anotación, las características que ofrece Taylor al equipo satisface a Pedro Martínez, generando espacios y oportunidades para sus compañeros en el perímetro. Esta versión del estadounidense es lo más parecido que se vio durante su etapa en Unicaja y por lo que lo fichó Valencia Basket.

Los aficionados de Valencia Basket enamorados de Kameron Taylor

Tras estas últimas actuaciones de Kameron Taylor, lo más comentado en redes sociales en el entorno de Valencia Basket es que el fichaje del americano costó barato, bromeando diciendo que encontrar a un tirador así fue casi como ganar la lotería. Cabe recordar que el club valenciano pagó la cláusula de salida a Unicaja por Taylor, que rondaba los 700.000€ euros.