La Euroliga ha vivido varios episodios polémicos en las últimas semanas, y con enfrentamientos entre clubes que vienen desde el curso pasado. Esto ha sucedido con Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv, donde la tensión se corta con un cuchillo desde la eliminatoria de Eurocup. Pedro Martínez y Ofer Yannay han mantenido un rifirrafe público que ha terminado en cruce de palabras en redes sociales y con una multa de la competición europea.

La Euroliga sanción al propietario del Hapoel por su rifirrafe con Pedro Martínez

La Euroliga ha impuesto una multa de 5.000 euros al propietario del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, por los comentarios irrespetuosos que propició hacia Pedro Martínez en la red social X. La sanción llega después de que Yannay respondiera con tono de burla a unas declaraciones del técnico sobre la seguridad de jugar en Israel. El organismo europeo ha considerado que las palabras del dirigente israelí infringen su código disciplinario al faltar al respeto a otro miembro de la competición.

La medida disciplinaria ha reavivado la tensión entre ambos clubes, cuya relación ya venía marcada por anteriores enfrentamientos y declaraciones cruzadas. Pedro Martínez, sin añadir comentarios, compartió en sus redes el comunicado oficial de la Euroliga con la sanción, dando a entender su respaldo a la decisión y revindicándose.

Hapoel entra en batalla contra la Euroliga y Valencia Basket

A pesar de la multa impuesta por la Euroliga, Ofer Yannay no ha dejado de continuar la disputa con Pedro Martínez. El propietario del Hapoel Tel Aviv volvió a dirigirse al técnico del Valencia Basket a través de X, subrayando que sus comentarios sancionados fueron una respuesta a lo que él considera publicaciones hostiles y de incitación al odio hacia Israel por parte del técnico catalán.

Hi Pedro

I didn’t want you to miss Milan’s quote.. humor is so important https://t.co/R7ELdWFOlN pic.twitter.com/Fi1GdGjqIc — Ofer (@OferYannay) October 29, 2025

Además, el dirigente israelí acompañó su mensaje con una carta formal a la Euroliga en la que defiende su postura. En su carta, Yannay incluso citó a Milan Kundera, enfatizando que la lucha del hombre contra el poder. Con ello, el dueño del Hapoel busca reforzar su argumento de que su mensaje no fue un ataque gratuito, sino una réplica dentro de un contexto más amplio de tensión deportiva y política. La polémica, por tanto, sigue abierta contra la competición y Pedro Martínez/ValenciaBasket.

Resto de multas de la Euroliga

La Euroliga ha impuesto sanciones a varios entrenadores durante las últimas jornadas. Ergin Ataman ha recibido una multa de 8.000 € por faltas de respeto al cuerpo arbitral en el partido contra Anadolu Efes, mientras que Oded Kattash, también ha sido sancionado con 5.000 € por comentarios sobre el arbitraje tras enfrentarse al Olympiacos Piraeus.