Valencia Basket ha arrancado su campaña 2025/26 por todo lo alto. Primero, conquistando el título de Supercopa ACB; segundo, con las buenas sensaciones que viene dejando en Liga Endesa y Euroliga. El éxito radica en grandes aciertos en el mercado, como Moore o Thompson, pero también en rendimientos sostenidos, incluso mejorados, del pasado curso, como Pradilla, Matt Costello, Jean Montero…

Un silencioso pilar del Valencia Basket de Pedro Martínez

El éxito del Valencia Basket suele ir de la mano de grandes y llamativas actuaciones en el plano individual de sus talentos más ‘estéticos’ en pista. El cambio de ritmo de Omari Moore o la capacidad para finalizar sosteniéndose en el aire de Jean Montero, lógicamente, se llevan muchas miradas. Sin embargo, el impacto que está teniendo Matt Costello para Pedro Martínez es difícilmente igualable. Hace tiempo que el técnico lo convirtió en ala-pívot y le sienta realmente bien.

⭐ HIGHLIGHTS



Las mejores jugadas de un partido que fuimos trabajando minuto a minuto para sobreponernos a uno de los ambientes más ruidosos de la liga. 🧡



🏆 J3 #LigaEndesa

🔴 @flleida 78

🟠 @valenciabasket 99

🤝 @puleva pic.twitter.com/ZpEnXHMYNq — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 19, 2025

Cualquier aficionado taronja percibe el buen rendimiento de Matt Costello desde su llegada. No obstante, muchas veces no se lleva los halagos que merece. En este sentido, si se estudian los dato con ahínco, se puede observar que el interior del Valencia Basket no solo está aportando, sino que su impacto le sitúa en la cúspide del combinado dirigido por Pedro Martínez.

El pívot del Valencia Basket es el jugador del equipo de Pedro Martínez con mejor +/- en ACB. No obstante, eso no es todo. Es el jugador con 5 partidos disputados que mejor +/- tiene, sus competidores en mejor posición, todos, se han perdido partidos. Además, el marfileño no solo reina en España, también en Europa, donde también es el que mejor impacto tiene del cuadro en Euroliga. Matt Costello, en Euroleague, se codea con Tavares o Mirotic y supera a jugadores como Kendrick Nunn o Elijah Bryant.

El crecimiento de Matt Costello más allá de los números

El jugador de Valencia Basket ha tenido una carrera realmente interesante en Europa. Su periplo NBA no fue nada fructífero, pero desde su llegada primero a Europa y luego a España no ha dejado de crecer. Más allá de alguna temporada algo más ‘floja’, sus números han ido en aumento hasta que ha vestido la camiseta de Valencia Basket. Lo paradigmático del asunto es que, pese a que con Pedro Martínez acumula peores guarismos individuales, muchos consideran que Matt Costello está jugando su mejor baloncesto.