El Valencia Basket volvió a ganar en Euroliga en una semana en la que se había hablado más del roce con el mandatario de Hapoel Tel Aviv, que del propio partido. A los de Pedro Martínez parece difícil distraerles de su cometido en partido y siguen creciendo, además, con Jean Montero y López-Arostegui integrándose junto a revelaciones del inicio de curso como son Omari Moore o Darius Thompson.

El Valencia Basket recupera efectivos y surge un maravilloso problema

Hace ya tiempo que jugadores como Brancou Badio y Jean Montero están en dinámica con el Valencia Basket. Sin embargo, más allá de poder pisar el parquet, ambos parecen ya a pleno rendimiento. Buena prueba de ello fue el partido frente a Olimpia Milano, con victoria incluida. Si hasta el momento los valencianos le habían dado las llaves del equipo a Omari Moore, ahora parece que toca hacer copias. Una gestión del balón y rotación compleja, pero, al mismo tiempo, todo un lujo para el entrenador.

Jean Montero fue el mejor del partido para el Valencia Basket y volvió a mostrar su cara más determinante. Darius Thompson, Omari Moore y Pradilla escoltaron de maravilla al dominicano para lograr el triunfo. El partido dejó quintetos interesantes en el que se vio a la estrella taronja compartir pista con varias de las piezas más determinantes del cuadro, actuando en diferentes roles. Se vio al de Santo Domingo haciendo de 1 y de 2, a Moore compartiendo pista con él y haciendo de tres y con presencia también de Badio y Thompson. La rotación Euroliga se reveló de altísimo nivel.

Jean Montero y Omari Moore, una pareja de hecho para Pedro Martínez

Muchas eran las dudas sobre si Jean Montero y Omari Moore podían coexistir. Las dos estrellas del Valencia Basket demostraron frente a Olimpia Milano en Euroliga poder hacerlo de maravilla. La única duda será la gestión de la cota de balón, sobre todo en momentos importantes. Todo ello, con un Darius Thompson y un Brancou Badio que vienen apretando.

El Valencia Basket viene siendo el mejor equipo en eficiencia ofensiva de toda la Euroliga y eso no suele ser casualidad. Muchas suspicacias había levantado la interminable lista de talentos que el equipo de Pedro Martínez había juntado. Lo que a priori parece una bendición, en algunos casos puede ser complejo de gestionar en materia de roles o, incluso, de minutos. Sin embargo, la vuelta de “el Problema” lejos de serlo, está siendo toda una solución para el conjunto.