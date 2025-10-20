Valencia Basket sigue avanzando en esta temporada 2025/26 después de su arranque fulgurante. Las noticias dentro del conjunto valenciano parecen ser de lo más dispares. La situación de Ethan Happ, las marchas de Ike Iroegbu y Nate Sestina y los resultados irregulares del cuadro los últimos días son el tema de conversación reciente entre sus seguidores.
Lesiones, mercado y rendimientos, la curiosa situación del Valencia Basket en octubre
Cuadro taronja se recompuso en ACB ante Hiopos Lleida del varapalo vivido en la jornada doble intersemanal de Euroliga. Valencia Basket logró el triunfo después de caer ante Hapoel y AS Mónaco. Además, Pedro Martínez comienza a recuperar efectivos, con López-Arostegui y Jean Montero ya en dinámica. Sin embargo, la noticia del día en la capital del Turia la ha dejado Nate Sestina.
El ex tirador de Valencia Basket rescindió contrato con el club ante la perspectiva de no contar para Pedro Martínez. Esta circunstancia no fue una gran sorpresa para los aficionados del combinado ACB. Sin embargo, la situación ha dado un giro de tuerca. Según ha hecho oficial el club italiano, Nate Sestina jugará en Olimpia Milano y se enfrentará, nada más y nada menos, que a su ex equipo este jueves.
Nate Sestina podría amargarle la tarde a los taronjas
Nate Sestina llegó a Valencia Basket generando muchas expectativas. Su rendimiento en Fenerbahce había sido notorio y los valencianos se frotaban las manos con su nuevo cuatro tirador. A pesar de no haber rendido como se esperaba, su perfil es realmente interesante, por rol, para según qué equipos. Por ello, Olimpia Milano podría relanzar su carrera. Además, comenzando su andadura con ánimo de revancha.
Olimpia Milano llega al encuentro contra Valencia Basket en un buen momento. Tras algún bache inicial, en su último choque Euroliga vencieron a Zalgiris, uno de los equipos que había arrancado con más fuerza. La incorporación de Nate Sestina supone una rotación muy complementaria para un Zach Leday que está más cómodo jugando cerca del aro y en la media distancia. Con el de Pensilvania, recuperan la figura de 4 que abre campo que perdieron con el adiós de Niko Mirotic.