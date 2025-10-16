El Valencia Basket se prepara para visitar al Mónaco en un duelo que promete tensión y espectáculo en la Euroliga. El conjunto monegasco, buscará consolidar su posición en la tabla tras un inicio de temporada irregular, mientras que Valencia Basket pretende aprovechar cualquier descuido en la defensa rival para mantener su competitividad en la fase regular. El partido está aliñado con un ingrediente especial: este jugador vuelve a enfrentarse a un equipo al que conoce muy bien y ante el que puede marcar la diferencia.

El regreso inesperado que Valencia Basket no quiere enfrentar

Nikola Mirotic ya sabe lo que es jugar contra Valencia Basket, un equipo al que se ha enfrentado con éxito durante su etapa en el Barcelona. Sus actuaciones pasadas han sido recordadas por su capacidad para liderar al equipo en momentos decisivos, combinando precisión desde el perímetro y capacidad para generar espacios para sus compañeros. Este regreso representa no solo un duelo físico y táctico, sino también un encuentro cargado de historia: un jugador que vuelve a medirse contra un rival que conoce y frente al que siempre ha rendido a un nivel alto.

El enfrentamiento se percibe como una oportunidad para que Mirotic reafirme su peso en el Mónaco y demuestre que puede ser el jugador decisivo en los partidos más complicados de la Euroliga. Valencia Basket intentará volver a la senda del triunfo, con el regreso de Jean Montero como opción para sumar argumentos.

Mónaco, un proyecto que pisa fuerte en Europa

Valencia Basket llega consciente de que frenar a Mirotic no garantiza la victoria. La defensa deberá ajustarse para limitar las muchas amenazas que tiene el conjunto monegasco. Además, será clave controlar los rechaces y la transición de Mónaco, en un partido que se prevé de ritmo muy alto.

El proyecto de Monaco ha dado un paso adelante en los últimos años, consolidándose como un contendiente europeo. Su presencia en las últimas Final Four de la Euroliga refleja la solidez del equipo y su capacidad para competir al más alto nivel. El duelo en el Principado se perfila como un choque de inteligencia táctica y ejecución colectiva, donde la experiencia y el crecimiento del conjunto monegasco serán factores decisivos en el desarrollo del partido.