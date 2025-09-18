El Valencia Basket sigue con su preparación con amistosos de cara a la Supercopa Endesa, primer gran reto de la temporada para los de Pedro Martínez, donde se verán las caras en semifinales contra Unicaja. La dirección deportiva, que ha reforzado la plantilla este verano con fichajes de renombre, ha atendido a los medios de comunicación y han admitido un fallo con la estrella del equipo.

Jean Montero: ¿Una lesión evitable para Valencia Basket?

Jean Montero se perderá el inicio de la temporada tras ser operado del ligamento del dedo meñique de su mano derecha, lesión que arrastraba desde la pasada campaña y que le impedirá disputar la Supercopa Endesa y algunos partidos de pretemporada. El base dominicano ha intentado continuar jugando con molestias tanto con Valencia Basket como con su selección, pero finalmente la intervención quirúrgica ha resultado inevitable.

👋🧡🇩🇴

¡Hola @jeanmontero03!



"El problema" ya está de vuelta con el equipo, sumando a un jugador más a nuestra pretemporada. En sólo unos días comienzan los partidos de pretemporada 😍 pic.twitter.com/FdYkzs3NN5 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 1, 2025

El director deportivo Luis Arbalejo ha explicado el momento de la operación y la decisión equívoca que tomó el club: “Nos arrepentimos de que Montero no se hubiera operado en verano. Optamos por un tratamiento conservador y el día de Murcia, por un golpe, decidimos que debía operarse. Nos va a volver a pasar, seguro. Habrán momentos en los que haya que decidir si se opera o no”.

Jean Montero y una posible salida del Valencia Basket

Desde su fichaje en verano de 2024, Jean Montero se ha convertido en una pieza clave para Valencia Basket, destacando tanto por su capacidad anotadora como por su visión de juego. La pasada temporada promedió 15,7 puntos, 4,7 asistencias y 3,5 rebotes por partido, liderando al equipo tanto en ACB como en Eurocup y siendo una de las referencias ofensivas del conjunto taronja.

Sobre una posible salida, que se ha hablado mucho durante estos últimos meses, el director deportivo Luis Arbalejo ha sido tajante con la situación del dominicano: “No hay miedo con su salida a la NBA. Es algo habitual que puede suceder. Todos los jugadores tienen cláusulas en su contrato y debemos de estar preparados para todo lo que pueda suceder”. Uno de los clubes Euroliga más interesados fue Hapoel Tel Aviv, que quería pagar su cláusula para convertirlo en líder del proyecto israelí.

Valencia Basket y mercado de fichajes

El mercado de fichajes en Valencia Basket sigue abierto, como ha reconocido Luis Arbalejo: “La plantilla nunca está cerrada. Este verano ya lo hemos demostrado con la incorporación de dos temporeros y ahora, tras las lesiones, con Iroegbu. Estamos abiertos a fichar durante la temporada por el motivo que sea”.