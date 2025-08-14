La temporada 25-26 se presenta ilusionante para varios equipos, pero entre ellos se encuentra también un Valencia Basket que estrena nuevo pabellón y la vuelta a la Euroliga gracias a la ampliación. Eso se ha podido ver en los fichajes de nivel que se han hecho y con renovaciones de jugadores clave, uno de ellos con problemas físicos que preocupan al entorno del club.

Jean Montero: posible recaída de una lesión que preocupa a Valencia Basket

El Valencia Basket para la 25-26 cuenta con una interesante plantilla de jugadores internacionales, que a su vez hace que sea uno de los equipos ACB con más número de representantes en diferentes selecciones, y uno de ellos es su estrella Jean Montero.

El joven dominicano se encuentra con su selección, con la que prepara la Americup, que comienza el próximo 22 de agosto, en el que República Dominicana se enfrenta a Colombia al día siguiente, y con los que todavía no ha podido jugar debido a unas molestias físicas.

Jean Montero 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 with @valenciabasket 🔝🔥



Montero was a key player in Valencia's roster last season! pic.twitter.com/NJERTAjwBm — BKT EuroCup (@EuroCup) July 16, 2025

Según informa Mundo Deportivo, la posible recaída de una vieja lesión en Jean Montero preocupa al entorno de Valencia Basket. En concreto se trata de una dolencia en la mano derecha que ha revivido en los entrenamientos con la selección de la República Dominicana, y que por precaución lo mantiene alejado de los amistosos que disputan.

Jean Montero es, gracias a su buen papel como líder ofensivo de Valencia Basket con unas estadísticas de 15,9 puntos, 3,7 rebotes y 4,4 asistencias, uno de los líderes de República Dominicana junto al jugador del Real Madrid, Andrés Feliz, quien ha destacado en la segunda vuelta después de un inicio complicado en su adaptación como una de las nuevas caras del pasado verano.

Así queda la plantilla de Valencia Basket 25-26