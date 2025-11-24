La profundidad de la plantilla del Valencia Basket ha convertido la gestión de minutos en un auténtico desafío para Pedro Martínez y los jugadores. La política de rotaciones, pensada para mantener al equipo competitivo durante toda la temporada, ha provocado que figuras habituales, y con roles protagonistas, tengan que adaptarse a cambios constantes en su participación, generando curiosidad y atención en los medios de comunicación.
Las rotaciones que llevan locos a los jugadores de Valencia Basket
La profundidad de la plantilla del Valencia Basket permite a Pedro Martínez gestionar los minutos con gran flexibilidad, incluso prescindiendo de jugadores en un estado de forma destacado como Sergio de Larrea o Xabi López-Arostegui, entre otros. Esta política de rotaciones también quedó patente en la reciente victoria ante Bàsquet Girona en ACB, donde De Larrea regresó a la convocatoria tras varios partidos sin jugar y demostró de lo que es capaz, aportando 9 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en 20 minutos de juego.
Por su parte, Xabi López-Arostegui aprovechó la oportunidad que le brindó Pedro Martínez y fue uno de los destacados de Valencia Basket, con 8 puntos y 5 rebotes, siendo también importante para consolidar la ventaja en el marcador. Sin embargo, dentro de esa política de rotaciones, Omari Moore, que estaba siendo uno de los mejores del equipo en los últimos encuentros, sobre todo en Euroliga, quedó desconvocado debido a la longitud de la plantilla y a la competitividad existente.
Los protagonistas hablan de la gestión en Valencia Basket
Tras el partido, Pedro Martínez atendió a los medios de comunicación y defendió su gestión con las rotaciones, descartando cualquier tipo de rumorología sobre castigos a determinados jugadores: “Dan igual las críticas y da igual si sale bien o si sale mal. Tenemos que mantener la línea de confiar en todos los jugadores. Durante la temporada habrá dificultades y así estaremos más cubiertos para seguir siendo competitivos”.
Uno de los damnificados por estas rotaciones y forma de gestionar es Xabi López-Arostegui, que no dudó en aceptar la metodología de trabajo de Pedro Martínez y explicar que los jugadores de Valencia Basket deben adaptarse a estos métodos: “Con los 15 jugadores sanos, esto es un reto nuevo. A todos nos gusta jugar, pero tenemos que intentar normalizar la situación. A veces toca esperar tu momento, trabajar un poco en la sombra y estar preparado para que, si no está un jugador, entre otro y se note lo menos posible, porque todos sumamos”.
