Valencia Basket quiere cerrar el año 2025 por todo lo alto en el Roig Arena, recibiendo la visita de un viejo conocido del club, Joan Peñarroya. Con su nuevo proyecto al frente del Partizan, el técnico catalán se enfrenta a un reto complicado ante el equipo de Pedro Martínez, atravesando un momento de crisis total y con distitntos desafíos que deberá superar para mantenerse competitivo.

Los miedos de Joan Peñarroya sobre Valencia Basket

Joan Peñarroya ha iniciado su etapa en el Partizan de Belgrado con una dura derrota en Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv y con una victoria en la ABA League ante el Split. Su próximo rival será un viejo conocido, Valencia Basket, uno de los equipos de moda en Europa con un balance de 12-6, que lo coloca segundo en la tabla por detrás del Hapoel.

Con una crisis deportiva, social e institucional de gran magnitud, Joan Peñarroya viaja al Roig Arena con la intención de dar un golpe encima de la mesa y recuperar sensaciones en una plantilla criticada y decaída. Para ello, deberá neutralizar las virtudes del Valencia Basket: un juego de ritmo alto y numerosas posesiones.

En la rueda de prensa previa al choque, el exentrenador del Barça Basket señaló lo que más le preocupa del equipo de Pedro Martínez: “Tienen mucha libertad, juegan con muchas posesiones y usan el triple. Para nosotros, lo más importante es controlar su ritmo rápido, que surge de esa libertad, y gestionar bien los contraataques y la transición”.

Joan Peñarroya y unos argumentos válidos para Valencia Basket

Joan Peñarroya tiene razón al subrayar la importancia de controlar las posesiones y el uso del triple del Valencia Basket. Los números confirman que el equipo taronja es el líder de la Euroliga en aciertos desde la línea de tres, con 223 triples convertidos, por delante de Paris Basketball (220) y Olimpia Milano (191). Aunque en el último encuentro de ACB frente al MoraBanc Andorra no estuvieron finos en esta estadística, los taronja han destacado durante todo el curso.

Dentro de este apartado, el jugador que más preocupa a Joan Peñarroya es Kameron Taylor. Su capacidad para atacar tanto desde el triple como tras penetraciones lo convierte en una amenaza constante que puede acelerar el ritmo de Valencia Basket y generar desequilibrios defensivos: “Kameron es un jugador talentoso, especialmente un buen tirador de tres puntos”.

¿Cuándo y dónde es el Valencia Basket vs Partizan de Euroliga?

Valencia Basket recibirá al Partizan de Belgrado el próximo martes 30 de diciembre en el Roig Arena, en un partido correspondiente a la jornada 19 de la Euroliga. El encuentro, que cierra el año para el equipo valenciano, comenzará a las 20:30 horas tras un pequeño ajuste en el horario inicialmente previsto. La retransmisión televisiva estará a cargo de Movistar, plataforma que posee los derechos de la competición.