La jornada 18 de la Euroliga ha tenido muchos alicientes para el espectador. Uno de ellos ha sido el debut de Joan Peñarroya como técnico del Partizan de Belgrado tras su salida del Barça Basket, un estreno marcado por la polémica y con mucho trabajo por delante. El entrenador español ha dejado sin minutos a una de sus estrellas y ha levantado todavía más crispación en el entorno del conjunto serbio.

Un debut horroroso para Joan Peñarroya en el Partizan

El estreno de Joan Peñarroya en el banquillo del Partizan no pudo ser peor. El conjunto de Belgrado cayó con contundencia ante el Maccabi Tel Aviv (87-112), en un partido marcado por el mal juego de los serbios y un ambiente hostil contra algunos jugadores. Este resultado deja al equipo todavía más hundido en la clasificación, en la antepenúltima posición, con un balance negativo de 6-12.

Los de Peñarroya solo compitieron durante el primer cuarto, pero el equipo se descompuso a partir del segundo, donde encajó un parcial de 28-62 entre el segundo y el tercer cuarto que dejó el partido prácticamente sentenciado. El exentrenador del Barça Basket tiene mucho trabajo por delante, con una plantilla en declive, serios problemas defensivos y una afición claramente crispada con varios jugadores.

Jabari Parker, sin jugar con Joan Peñarroya en el Partizan

La ausencia de Jabari Parker en la rotación fue uno de los aspectos más llamativos del partido. El estadounidense, que fue recibido con hostilidad por parte de la afición serbia, se quedó sin minutos y no saltó a la pista. Joan Peñarroya, que ya coincidió con él en una etapa complicada en el Barça Basket, explicó la decisión en sala de prensa: “Ha sido una decisión puramente táctica, no hay ningún problema personal”.

Ništa nam drugo ne preostaje nego da mu verujemo… pic.twitter.com/EccHigI28i — Marija (@detepartizana70) December 25, 2025

Más allá de la situación de Parker, Peñarroya se mostró autocrítico tras la dura derrota en su debut y pidió paciencia: “Hemos tenido solo tres entrenamientos y algunos jugadores se incorporaron prácticamente ayer. La situación es mala y hay que aceptarla. Tenemos que mejorar en los detalles, estar unidos y trabajar duro cada día si queremos cambiar el rumbo“.

Cameron Payne, la noticia positiva para el Partizan

La nota más positiva para el Partizan de Belgrado en el estreno de Joan Peñarroya fue el debut de Cameron Payne. El base estadounidense fue el jugador más destacado del equipo, con 15 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias en 24 minutos, aportando ritmo y claridad en ataque, especialmente en los primeros minutos del encuentro.