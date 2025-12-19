El mercado de la Euroliga también está pendiente de los entrenadores que se encuentran libres y que pueden ocupar aquellos banquillos que no tienen dueño en estos momentos en la competición europea. Joan Peñarroya, tras su destitución en el Barça Basket, es uno de los técnicos más cotizados y su nombre se está vinculando a varios equipos.

Cameron Payne puede fichar por el Partizan

La posible llegada de Cameron Payne al Partizan se produce en un contexto especialmente delicado para el club serbio. Tras la salida de Zeljko Obradovic, el equipo atraviesa una etapa de inestabilidad marcada por tensiones internas, resultados irregulares y una afición muy crítica. Aunque hubo un breve espejismo de calma tras algunas victorias, las derrotas recientes han vuelto a sacar a la luz los problemas en el vestuario.

Cameron Payne, base estadounidense con amplia experiencia en la NBA y un perfil muy ofensivo, aparece como una apuesta para aportar liderazgo inmediato y puntos desde el perímetro. Sin embargo, su incorporación preocupa a los aficionados serbios, ya que también se caracteriza por ser un jugador de personalidad fuerte, que llegaría a un grupo ya cargado de egos y conflictos.

Jabari Parker y la llegada de Joan Peñarroya al Partizan de Belgrado

El ambiente en el Partizan sigue cargado de tensión y Jabari Parker vuelve a situarse en el centro del foco tras quedarse sin minutos en la derrota europea ante la Virtus. El alero estadounidense dejó claro su malestar al hablar de su situación personal y deportiva: “Lo primero es jugar. Sé el nivel que tengo y al que quiero estar. Si es aquí o en otro sitio, tengo que preocuparme por mi futuro”.

Parker también se pronunció sobre la posible llegada de Joan Peñarroya, con quien coincidió en el Barça Basket, y se mostró prudente: “No sé qué pasará. Cada entrenador tiene su propia idea y su propia filosofía, pero tengo que preocuparme por mi futuro porque soy de los mejores jugadores de Europa”.

Hapoel Tel Aviv, a punto de cerrar la renovación de Elijah Bryant

El Hapoel Tel Aviv está a punto de cerrar la renovación de Elijah Bryant, una pieza fundamental en su perímetro y uno de los referentes ofensivos del equipo, reforzando así la continuidad de un proyecto que aspira a consolidarse entre los más competitivos del baloncesto europeo y que, de momento, marcha en la parte alta de la clasificación de la Euroliga con un balance positivo de 12-5.