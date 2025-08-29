La Euroliga de baloncesto vivirá una de sus temporadas más exigentes en la temporada 25-26 en la que, por fin, se hace realidad la ampliación a 20 equipos que permite el debut de Hapoel Tel Aviv, campeón Eurocup, así como del proyecto de Dubai y el regreso de Valencia Basket a la competición. Algo que ha hecho que los equipos se hayan intentado reforzar mejor que nunca, y uno de ellos ha sido Partizan de Belgrado, que despide de forma curiosa a uno de sus jugadores.

Partizan no cuenta con Iffe Lundberg y lo despide por carta

El Partizan de Belgrado, que dirige el mítico Zeljko Obradovic desde el banquillo, ha sido uno de los equipos que han realizado cambios relevantes en este mercado de fichajes en busca de revulsivos que les haga volver a puestos de playoffs tras una temporada decepcionante.

El aumento del presupuesto en un 35 % hace que el objetivo no sea otro que el realizar “una temporada excelente” en palabras de su presidente en una presentación en la que también han aprovechado para despedir a uno de sus jugadores, al que han enviado una carta de lo más peculiar.

Iffe Lundberg remembers last season's game winner against Partizan in Belgrade 👀



Do you think it's better to hit a game winner at home and celebrate with fans or at an away game and silence the crowd? 🤔 pic.twitter.com/b4Ib9irqaE — EuroLeague (@EuroLeague) September 26, 2024

Así, Ostoja Mijailovic en la presentación oficial del acuerdo con la empresa Nike y de la próxima temporada, ha confirmado que desde Partizan no cuentan con Iffe Lundberg, y ha desvelado cómo se ha dado su despedida:

“Le enviamos una carta a Lundberg diciéndole que es jugador del Partizan, pero que no contamos con él la próxima temporada; se lo informamos. El cuerpo técnico se lo explicará mejor. Ellos se encargan del aspecto deportivo, yo del empresarial “, reveló Mijailovic.

Iffe Lundberg fue uno de los jugadores que estuvo desde el principio en el mercado de fichajes, y de hecho, llegó a sonar para reforzar a Maccabi Tel Aviv, pero también a Paris Basketball, después de una temporada con unos promedios de 7,9 puntos, 2,2 rebotes y 3 asistencias.

El Partizan de Belgrado 25-26: retener a estrellas y nuevas que llegan como Jabari Parker

En el acto de presentación mencionado, Ostoja Mijailovic también realizó una pequeña valoración de la plantilla del Partizan 25-26, con mención especial para los fichajes: “Los nuevos jugadores que han llegado son de mucha calidad, con mucha experiencia, y cuando se sumen a los veteranos, creo que será una combinación ganadora”.

Los fichajes que Partizan 25-26 ha realizado han tenido marcado acento ACB, con jugadores de la talla de Jabari Parker, ex Barça Basket, o Dylan Osetkowski, ex Unicaja, que se unen a Shake Milton, y llegan para aportar más energía a los de Obradovic.

Partizan Mozzart Bet počeo pripreme za sezonu 2025-26!✊🏽



🔗 https://t.co/sjxrxgL7T6#KKPartizan pic.twitter.com/2j9DI7myr6 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) August 29, 2025

Uno de los movimientos más destacados de la plantilla de Partizan, sin embargo, ha sido el que han conseguido retener a Isaac Bonga, que llegó a sonar como uno de los fichajes estrella de Valencia Basket, pero al que los de Belgrado renovaron siendo un jugador clave en su equipo.

Así está la plantilla de Partizan de Belgrado 25-26

Bases : Iffe Lundberg, Carlik Jones, Frank Ntilikina, Shake Milton

: Iffe Lundberg, Carlik Jones, Frank Ntilikina, Shake Milton Escoltas : Vanja Marinkovic, Duane Washington, Sterling Brown, Arijan Lakic

: Vanja Marinkovic, Duane Washington, Sterling Brown, Arijan Lakic Aleros : Mario Nakic, Isaac Bonga, Mitar Bosnjakovic

: Mario Nakic, Isaac Bonga, Mitar Bosnjakovic Ala-pívots: Jabari Parker, Aleksej Pokusevski, Isiaha Mike

Jabari Parker, Aleksej Pokusevski, Isiaha Mike Pívots: Dylan Osetkowski, Tyrique Jones

Entrenador: Zeljko Obradovic