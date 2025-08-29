Una temporada más, el Barça Basket se ha visto obligado a llevar una cierta reestructuración de su equipo durante el mercado de verano, y esto sucede por la salida de algunas de sus estrellas, entre las que se encuentra un Jabari Parker que ha dado explicaciones sobre su cambio en Euroliga esta temporada.

Jabari Parker explica la razón de su fichaje por Partizan

Jabari Parker es uno de los nombres más llamativos que deja el mercado de fichajes, con su incorporación a Partizán de Belgrado y su salida del Barça Basket que ha sido uno de los movimientos más destacados de la competición, con un contrato que se ha desvelado es de 5 millones de euros por dos temporadas.

Tras salir del Barça Basket, Jabari Parker ha explicado en la plataforma del Partizan, Partplus, los motivos por los que decidió fichar por el conjunto serbio y no por otros, revelando que para él fue una decisión fácil debido a su amistad con Sterling Brown.

El que el jugador americano forme parte del Partizán de Belgrado y sea amigo del ex blaugrana hizo que la decisión fuera sencilla y le influyó de manera que fue todo muy rápido, jugando un papel esencial en este sentido.

Además de esto, para Parker contó con especial relevancia el hecho de que a través de su experiencia en Euroliga se le recomendara la figura del Partizan de Belgrado como club: “Solo he oído cosas buenas. Cuando mis excompañeros jugaban en el Partizán, hablaban de profesionalismo, apoyo y solo elogios. Espero contribuir a la rica cultura del club”, comentaba el jugador.

Jabari Parker y su salida del Barça Basket: de estrella a decepción

El fichaje de Jabari Parker por el Partizán de Belgrado fue posible debido a que en el Barça Basket le abrieron las puertas después de que no cumpliera las expectativas impuestas en él en una segunda temporada en la que su rendimiento fue más decepcionante de lo esperado tras un buen primer año como blaugrana.

En su despedida, lanzó un mensaje a la afición blaugrana por su tiempo de dos temporadas en Barcelona: “Solo quiero dar las gracias. Gracias por los años que hemos pasado juntos, han estado de mis favoritos. Os quiero desear mucha suerte a todos y que sigáis adelante. Especialmente al club, a mis compañeros de equipo y al personal médico. Os quiero, hasta pronto”.

Jabari Parker promedió en la Euroliga 13,8 puntos, 4 rebotes y 1,7 asistencias de media y en Liga Endesa, 12,9 puntos, 3,8 rebotes y 1,3 asistencias en su última temporada como jugador del Barça Basket.

Así está la plantilla de Partizan de Belgrado 25-26