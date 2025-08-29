Unicaja ya ha dado comienzo la pretemporada e iniciará su serie de partidos amistosos de este domingo 31 de agosto en Melilla. El club ha afrontado un verano complicado con salidas importantes como las de Yankuba Sima, Dylan Osetkowski o Kameron Taylor. A pesar de que se ha reforzado con nombres interesantes como Chris Duarte, Ibon Navarro deberá reinventarse y sacar rendimiento a una plantilla con modificaciones pero que mantiene la esencia. Una de las bajas más dolorosas todavía sigue echando de menos Málaga, como así ha dejado claro en una entrevista.

Dylan Osetkowski y su salida de Unicaja

Dylan Osetkowski empezará este curso un nuevo capítulo en el Partizan de Belgrado, dejando atrás Málaga tras varias temporadas en la ciudad andaluza. Su salida se enmarca dentro de las cinco bajas que afronta Unicaja, de jugadores que hasta ahora habían marcado el techo del equipo, dejando una huella notable pese a la sombra de la sanción por dopaje que le acompañó el último año y medio.

Al hablar sobre su adiós, Osetkowski ha reconocido la mezcla de emociones que le provoca dejar el club malagueño. “Tengo sentimientos encontrados. Málaga ocupa el tercer lugar para mí, después de Texas y la universidad, porque es el lugar donde he vivido más tiempo desde los 17 años”. El interior americano ha dejado claro el cariño y la importancia que la ciudad y el club han tenido en su vida y carrera profesional.

Dylan Osetkowski: una nueva era en el Partizan de Belgrado

Dylan Osetkowski firmó con el Partizan de Belgrado por dos temporadas, dando así un importante paso en su carrera hacia la Euroliga. A su llegada a Belgrado, el californiano se ha mostrado muy ilusionado con la nueva etapa. “Conozco el estadio; he ganado aquí un par de veces. Me emociona mucho descubrir Belgrado fuera de la cancha y conocer gente nueva. Estoy muy entusiasmado con este reto”.

Sobre la oportunidad de trabajar con Zeljko Obradovic, el ex de Unicaja destacó la importancia de un entrenador de su calibre. “Nunca en mi carrera he llegado a un equipo con tanto respeto por un entrenador como el que siento ahora por Obradovic. Para mí es esencial formar parte de un grupo con experiencia, donde el técnico tiene claro desde el primer momento lo que espera de sus jugadores”.

Plantilla Partizan Belgrado 2025-26

Bases: Carlik Jones, Frank Ntilikina, Duane Washington, Djordje Sekularac, Iffe Lundberg

Escoltas: Shake Milton, Mitar Bosnjakovic

Aleros: Vanja Marinkovic, Sterling Brown, Isaac Bonga, Arijan Lakic

Ala-Pívots / Pívots: Jabari Parker, Mario Nakic, Aleksej Pokusevski, Dylan Osetkowski, Tyrique Jones

Entrenador: Zeljko Obradovic