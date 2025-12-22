Todo lo acontecido en Partizan Blegrado está dejando noticias día tras día. La marcha de Obradovic, la posición de su presidente, la relación entre jugadores y afición… ha convertido al conjunto Euroliga en una olla a presión. En este contexto, Joan Peñarroya ha irrumpido como el hombre que tratará de poner orden. A día de hoy, el vestuario parece realmente complicado, pero podría vivir cambios.

Un destacado NBA que podría ayudar a Peñarroya a revertir la situación

Por el momento, la llegada de Joan Peñarroya no es oficial, aunque algunos medios serbios como TeleSport ya hablan de que está todo firmado. En mitad de este embrollo, la noticia que ha vuelto a poner al conjunto Euroliga en el candelero es la que les vincula a Cameron Payne. El hasta ahora NBA podría hacer las maletas y llegar, incluso, antes que el propio técnico catalán.

According to @TelesportRS, Cameron Payne has signed a contract with KK Partizan Belgrade until the end of the season for €950,000 — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) December 21, 2025

La llegada de Cameron Payne a Partizan Belgrado parece inminente. Desde Sportando hasta Eurohoops hablan de un acuerdo muy próximo. Sin duda, un jugador que podría darle un giro de 180º a la realidad de un equipo totalmente destruido. Los serbios vienen de perder 107 a 68 con Zalgiris y 68 a 86 con Virtus en Euroliga y, además de Joan Peñarroya, necesitan cambios más exhaustivos.

¿Por qué Cameron Payne para cambiar el sino en Euroliga?

Partizan Belgrado tiene una guerra abierta dentro del equipo. Las informaciones hablan de que jugadores como Sterling Brown, Duane Washington o Jabari Parker han sido algunos de los más beligerantes con la marcha de Željko Obradović. En este sentido, Cameron Payne puede ser un perfil similar baloncestístico al de los dos primeros y con los puntos que podría aportar el tercero. Un jugador que permitiría a Joan Peñarroya acabar con la dependencia de estos pesos pesados.

Cameron Payne es un número 14 del Draft de la NBA. Con innumerables partidos a sus espaldas y temporadas con promedios de 10 puntos y casi 5 asistencias, es un jugador más que interesante para el contexto Euroliga. El reto que tendrá por delante Joan Peñarroya será generar un contexto favorable y una adaptación exprés para poder competir lo antes posible. La temporada está casi en el ecuador y no hay espacio para errores si quieren engancharse al tren del play-in.