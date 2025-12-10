A dos días del gran derbi de Belgrado, el ambiente alrededor de KK Partizan Mozzart Bet es tan intenso como siempre, pero el club ha querido apagar un fuego antes de que creciera. En pleno clima de rumores, especulaciones y voces externas que apuntan a un posible relevo en el banquillo, Partizan ha dado un paso al frente para aclarar su situación interna. Con uno de los partidos más importantes del año a la vuelta de la esquina, la entidad serbia busca evitar cualquier distracción y mantener el foco en lo verdaderamente relevante: el duelo contra Crvena Zvezda.

Partizan desmiente acuerdos con Joan Peñarroya y respalda al actual cuerpo técnico

Tras la mediática salida de Željko Obradović, desde el club han sido rotundos: no existe ningún acuerdo con un nuevo entrenador. A día de hoy, Joan Peñarroya no parece la opción más viable para sustituir a Željko en el banquillo del conjunto serbio. La directiva ha querido frenar las informaciones que han circulado en las últimas horas y ha insistido en su plena confianza en el cuerpo técnico actual en medio de unos días especialmente convulsos. El club pide expresamente a los medios no alimentar rumores sin fundamento y recuerda que el equipo se encuentra en un momento clave de preparación para el partido más mediático de la ABA League.

El mensaje no es menor. Partizan atraviesa una temporada marcada por la irregularidad, y la presión mediática sobre la plantilla y el banquillo ha crecido de forma significativa. Aun así, la entidad ha transmitido un respaldo absoluto al staff técnico vigente. El contexto no es sencillo: la afición de Partizan ha señalado de forma clara a quienes considera responsables de la situación. El Stark Arena es siempre un escenario especial, pero en el último partido se vivió algo inaudito. La grada local llegó a pitar a sus propios jugadores incluso después de acciones ofensivas positivas. Duane Washington, Tyreke Jones y Jabari Parker se encuentran ahora en el centro de todas las miradas.

Jabari Parker, en el ojo del huracán: Máxima tensión en Serbia

Parker vive esta situación de manera especialmente compleja. Tras su polémica salida del Barça, verse inmerso de nuevo en un escenario tensionado, que ha desembocado en la dimisión de un entrenador legendario como Obradović, no contribuye precisamente a reforzar su reputación como jugador de equipo. Además, antes de que el club desmintiera los rumores, el posible relevo apuntaba precisamente a Joan Peñarroya, su exentrenador en Barcelona, con quien no salió en los mejores términos.

Mientras tanto, Belgrado vive los días previos al derbi con la efervescencia habitual. Todas las entradas están agotadas, la demanda ha sido masiva y el Stark Arena volverá a ser un volcán. En Partizan creen firmemente que este viernes la capital serbia será, una vez más, la capital europea del baloncesto. El derbi no solo define dinámicas, orgullo o clasificación: puede alterar estados de ánimo y cambiar por completo el rumbo de una temporada.