Dallas duda en renovar a Anthony Davis, con el riesgo de tener que traspasarlo, mientras que varios veteranos del plantel también podrían ser sacrificados según los resultados de las próximas semanas.

Va mejor en Dallas (9 victorias – 16 derrotas), que viene de cuatro victorias en los últimos cinco partidos y que podría reintegrarse al pelotón de la Conferencia Oeste en las próximas semanas.

The Detroit Pistons, Atlanta Hawks and Toronto Raptors are expected to be suitors for Anthony Davis, per @ShamsCharania pic.twitter.com/NqZlNNxAyZ — NBACentral (@TheDunkCentral) December 9, 2025

Dallas mantiene abiertas sus opciones

A la espera de Kyrie Irving, Ryan Nembhard estabiliza la puesta en marcha del juego, y Anthony Davis aporta obviamente muchas cosas, especialmente para liberar a Cooper Flagg y diversificar el ataque texano. Sin embargo, el interior todavía no está seguro de formar parte del proyecto a largo plazo de la franquicia, como explica ESPN.

Rich Paul, el agente del campeón 2020, se acercó a Michael Finley y Matt Riccardi, que tomaron el relevo de Nico Harrison en Dallas, para saber si el club contaba con renovar a Anthony Davis el próximo verano. A los 32 años, “AD” todavía dispone de dos años y medio de contrato, pero tiene una “player option” de $62.8 millones para la temporada 2027/28 y puede potencialmente probar el mercado en el verano de 2027. El próximo verano, le gustaría renovar su contrato para estar tranquilo a largo plazo.

¿Daniel Gafford, Klay Thompson y D’Angelo Russell en la cuerda floja?

Visiblemente, los Mavericks no han hecho ninguna promesa a Anthony Davis, explicando querer mantener las opciones abiertas antes de la “trade deadline” del 5 de febrero, en función especialmente de los resultados del equipo.

The Mavericks are open to exploring the trade markets for Anthony Davis, Daniel Gafford, Klay Thompson and D'Angelo Russell, per @ShamsCharania pic.twitter.com/MQiEGrpAAb — NBACentral (@TheDunkCentral) December 9, 2025

Si Dallas no quiere renovar al interior el próximo verano, traspasarlo antes es una solución, precisando ESPN que varios clubes ya están en las filas, especialmente los Pistons, los Hawks o incluso los Raptors. Del lado de Klutch Sports, se desea en cambio que un traspaso esté ligado a una renovación a la llegada.

Pero Anthony Davis no es el único jugador de los Mavericks susceptible de partir si los resultados permanecen mediocres y el equipo no remonta seriamente en la clasificación. Daniel Gafford, Klay Thompson y D’Angelo Russell también forman parte de los jugadores que podrían ser traspasados en las próximas semanas.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.