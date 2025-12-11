La vuelta de Pablo Laso a un banquillo de Euroliga, como el del Anadolu Efes, es uno de los grandes alicientes de la jornada. El técnico español no tendrá una tarea sencilla, ya que deberá dirigir una plantilla diseñada para pelear por títulos, pero cuyo inicio de temporada ha sido cuanto menos decepcionante. Además, en el apartado táctico, el exentrenador del Real Madrid deberá mejorar una estadística clave del juego, en la que los turcos se encuentran entre los peores de la competición.

Pablo Laso llega con ganas al banquillo de Anadolu Efes

Pablo Laso regresa a los banquillos de la Euroliga de la mano del Anadolu Efes, tras la destitución de Igor Kokoskov a finales de noviembre. Después de su exitosa etapa en el Real Madrid y sus experiencias recientes en Bayern Múnich y Baskonia, Laso asume la misión de levantar a un equipo que ha tenido un inicio complicado en la competición europea, ocupando la decimoséptima posición con un balance negativo de cinco victorias y nueve derrotas.

En la Superliga turca, el panorama tampoco es sencillo. Anadolu Efes se encuentra en la cuarta plaza con seis victorias y cuatro derrotas, lejos de los líderes Besiktas (10-0), Fenerbahçe (9-1) y Bahcesehir (9-1). El objetivo de Laso será no solo mejorar los resultados en la liga doméstica, sino también recuperar la competitividad de un equipo que se reforzó para pelear entre los mejores de Europa, con fichajes como Cordinier, Loyd o Kai Jones, y contando con estrellas como Larkin y Poirier.

El apartado a mejorar desde ya por Pablo Laso en Anadolu Efes

Pablo Laso tiene un área crítica en Anadolu Efes que debe mejorar si quiere revertir la situación del equipo en la Euroliga: el rebote. El equipo ocupa la última posición de la clasificación en esta estadística, con solo 31,6 rebotes por partido, muy por detrás de rivales como Paris Basketball (40,3) o Valencia Basket (38,7).

La situación es preocupante tanto en rebotes defensivos, con apenas 21,1 capturas por encuentro, como en los ofensivos, donde registra 10,4, situándose entre los peores de la competición. Esta debilidad limita las segundas oportunidades en ataque y facilita que los rivales generen puntos fáciles.

Además, Anadolu Efes es uno de los equipos que permite un mayor porcentaje de acierto a sus rivales, con un 48,2% de tiros, lo que refleja problemas en la defensa bajo el aro y en la intensidad defensiva. Para revertir la racha negativa y aprovechar el potencial de su plantilla, Pablo Laso deberá trabajar intensamente en la colocación, coordinación e intensidad del equipo en ambas zonas del rebote.

Calendario diciembre de Anadolu Efes con Pablo Laso