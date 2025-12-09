A comienzos del pasado mes de agosto se confirmó la salida de Pablo Laso como entrenador de Baskonia, y desde el 27 de noviembre Anadolu Efes está sin técnico tras destituir a Igor Kokoskov debido a los irregulares resultados en este arranque de Euroliga. Ahora, todo apunta a que el prestigioso entrenador vitoriano podría convertirse en el nuevo head coach del conjunto de Estambul. La gran incógnita es saber si las posturas están realmente próximas y qué está informando la prensa turca al respecto.

Pablo Laso en la pole position para el banquillo de Anadolu Efes

Las conversaciones entre Anadolu Efes y Pablo Laso comenzaron hace varios días, una vez decidido el fin de la etapa de Kokoskov al frente del banquillo turco, y mientras también se espera conocer quién ocupará el puesto de entrenador en el Partizan de Belgrado. Donatas Urbonas adelantó que las posiciones entre ambas partes estaban muy próximas, especialmente después de que Radovan Trifunovic asumiera el cargo de forma interina y el equipo cayera ante el Real Madrid hace unos días.

Desde Turquía señalan que las negociaciones han entrado en su fase decisiva y que, salvo imprevistos de última hora, Pablo Laso será el nuevo entrenador de Anadolu Efes. Incluso se apunta a que el anuncio oficial podría producirse el martes 9 de diciembre. De confirmarse, Laso regresaría a la Euroliga tras su exitoso ciclo en el Real Madrid y sus posteriores etapas en el FC Bayern y en el Baskonia.

Anadolu Efes ocupa actualmente la decimoséptima posición en la Euroliga, con un balance de cinco victorias y nueve derrotas, y afronta además la baja por lesión de piezas clave como Shane Larkin, Georgios Papagiannis o Vincent Poirier. Estas ausencias, unidas a la posible llegada de Pablo Laso, podrían empujar al club a moverse en el mercado en busca de refuerzos, ya sea recurriendo a jugadores de ligas europeas menores o valorando la incorporación de algún agente libre procedente de la NBA, como ocurrió recientemente con la operación de Malik Beasley y el Partizan.

Doble campeón de Euroliga con el Real Madrid

Laso llegó a sonar con fuerza como candidato para asumir el mando de la selección española, aunque finalmente la Federación optó por Chus Mateo como relevo de Sergio Scariolo. Ahora, varios meses después de su salida de Baskonia, el técnico vitoriano se encaminaría a Estambul para ponerse al frente de uno de los clubes históricos de la Euroliga, con el objetivo de devolverlo a la élite. Sus dos Euroligas conquistadas con el Real Madrid quedan ya lejos en el tiempo, al igual que los títulos logrados por el Efes de Larkin, Micic y Ataman.