La llegada del base Sergi García a Movistar Estudiantes ya es oficial. El fichaje se venía trabajando desde hace días, después de su salida de San Pablo Burgos. Con su incorporación cerrada, los despachos del club colegial se centran ahora en reforzar una posición clave para el sistema de Toni Ten. Para reemplazar a Amida Brimah —ya presentado como nuevo jugador de Coviran Granada— suenan dos posibles candidatos con pasado en la entidad.

Dos pívots son los deseados por Movistar Estudiantes

Amida Brimah ya ha firmado con Granada en la ACB nuevo contrato, Sergi García es oficialmente el nuevo base de Movistar Estudiantes y, además, el equipo viene de sumar una ajustada victoria (64-68) ante Palmer Basket Mallorca Palma en la última jornada de Primera FEB, con 11 puntos de Omar Silverio. Aun así, la atención ahora se centra en el posible refuerzo para el puesto de cinco.

En Estudiantes llevan días trabajando en la incorporación de un nuevo pívot, aunque es una operación que no parece que vaya a resolverse de forma inmediata. Según apunta Encestando, los dos nombres que el club ha intentado cerrar son Iván Aurrecoechea y Yannick Nzosa, pero ambas opciones parecen, por ahora, bastante complicadas.

El pívot congoleño de 22 años ya pasó por Estudiantes en la temporada 2023-24, en la que promedió 4,1 puntos y 2,7 rebotes en 34 encuentros. Actualmente pertenece a San Pablo Burgos, donde apenas ha contado con seis minutos de juego en este inicio de curso. El club colegial ha valorado su posible regreso y mantiene su nombre en la lista de opciones, aunque, a día de hoy, no parece el candidato destinado a reemplazar a Brimah.

Más opciones podría tener la vía de Iván Aurrecoechea, pívot madrileño formado en la NCAA entre Indian Hills y New Mexico State. Recientemente cortado por Covirán Granada, solo ha llegado a disputar cuatro encuentros este curso bajo las órdenes de Ramón Díaz, con promedios de 0,3 puntos y un rebote. Conoce bien la Primera FEB y también al propio Estudiantes, donde jugó un partido en la temporada 2022-23. El interior cuenta con varias propuestas sobre la mesa y deberá decidir su próximo destino en los próximos días.