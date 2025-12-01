El inicio de temporada no ha sido el esperado para Movistar Estudiantes bajo la dirección de Toni Ten, al frente de uno de los clubes más históricos del baloncesto español. Año tras año, el objetivo sigue siendo el mismo: regresar a la Liga Endesa. Para lograrlo, se forma una plantilla con experiencia, aunque con el paso de los meses surge la necesidad de buscar nuevos fichajes que den un impulso al equipo.

Movistar Estudiantes rastrea el mercado para sumar dos fichajes más

Actualmente quintos en la Primera FEB con un balance de 6-3, Movistar Estudiantes cayó en la última jornada de forma contundente ante Palencia por 83-52, un resultado que incluso despertó rumores sobre una posible salida de Toni Ten. El equipo, sin embargo, sigue trabajando en el mercado de fichajes, con incorporaciones que podrían concretarse a lo largo de diciembre. La próxima cita será el duelo ante Palmer Basket Palma, programado para el viernes 7.

Los despachos de Estudiantes siguen de cerca la posibilidad de incorporar un nuevo base que complete el engranaje del equipo madrileño, mientras que también se valora reforzar la posición de pívot, según informa Encestando. Para el puesto de base, el nombre que más unanimidad generar es el de Sergi García, con amplia experiencia en la Liga Endesa y recientemente desvinculado de San Pablo Burgos, donde disputó cinco partidos esta temporada con un promedio de cinco minutos por encuentro.

Su incorporación podría aportar experiencia y dirección de juego a un sistema que busca apoyar y dar descansos a Jayson Granger —quien promedia 27 minutos en pista con 13,8 puntos y seis asistencias— en una temporada tan exigente como la actual en la Primera FEB. La gran incógnita de un posible fichaje del internacional español es si implicará la salida de algún jugador de la actual plantilla de Estudiantes.

Paralelamente a la posible incorporación de Sergi García, las oficinas de Movistar Estudiantes también trabajan en reforzar la posición de pívot. En este sentido, la continuidad de Amida Brimah, fichado en verano procedente de Valencia Basket, genera dudas, tras promediar 16 minutos, 4,3 puntos y 3 rebotes en ocho partidos. No siendo el rendimiento esperado, Estudiantes podría moverse en las próximas semanas para incorporar un nuevo center.