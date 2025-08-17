En 2021 se consumó el amargo descenso de Estudiantes a LEB Oro, y desde entonces el histórico club madrileño ha perseguido sin éxito el ansiado regreso a la Liga Endesa. Proyectos fallidos en Primera FEB, entrenadores de paso y plantillas diseñadas para ascender sin lograrlo han marcado este camino. Ahora, con Toni Ten al mando y un vestuario renovado repleto de jugadores con experiencia en ACB, el equipo afronta una nueva oportunidad para alcanzar de una vez el billete a la élite del baloncesto español.

Los bases del Movistar Estudiantes 25-26

Jayson Granger y Goran Filipovic

Tándem de lujo para Toni Ten en la dirección de juego con Filipovic, que aterriza en Estudiantes tras su paso por Valencia Basket y la importante renovación del capitán, del buque insignia, Jayson Granger. El primero, a sus 28 años, podrá dotar al equipo de experiencia a primer nivel, además de ser un base generador y con gran control del juego. Conoce la competición tras su paso en 22-23 por Leyma Coruña, cuando promedió 9 puntos, 3 rebotes y 3.5 asistencias.

Jayson Granger debería ser un elemento diferencial dentro del engranaje del nuevo entrenador y jugará su octava temporada con el equipo estudiantil. El histórico base de Montevideo se fue hasta los 15.5 puntos, tres rebotes y 6.6 asistencias en 33 partidos de Primera FEB el curso pasado.

Escoltas de Estudiantes 25-26

Omar Silverio y Sasu Salin

El backcourt de Estudiantes se completa con dos llegadas top en el puesto de dos que se completan a la perfección con los dos creadores de juego. Silverio, internacional con República Dominicana, tiene poder anotador, genera juego y deberá ser importante en el futuro sistema defensivo del nuevo entrenador. Tras su etapa irregular el curso pasado por Surne Bilbao y Covirán Granada en Liga Endesa, Silverio debutará en Primera FEB de la mano de Movistar Estudiantes.

El otro miembro del puesto de escolta es un histórico de ACB como Sasu Salin. El francotirador de Helsinki creó importantes aventuras por Tenerife, Málaga y Gran Canaria, llegando a Estudiantes después de un año por Club Napoca y promedios de 9.5 puntos y 2.3 rebotes en Eurocup. Experiencia, tiro exterior, trabajo en equipo y talento serán características que aportará Sasu Salin al nuevo proyecto estudiantil.

Aleros de Estudiantes 25-26

Patricio Garino y Lucas Giovannetti

En el nuevo Estudiantes apenas quedan supervivientes del curso pasado. Patricio Garino, que disputó 34 encuentros con medias de 8,5 puntos y 2,9 rebotes, comparte ese papel con Jayson Granger como únicos continuistas. Junto a él aparece otro argentino, el canterano Lucas Giovannetti, que la última temporada brilló en calidad de cedido en el Fibwi Palma, siendo pieza clave en el ascenso balear desde la Segunda FEB gracias a sus 9,5 puntos y 9,9 de valoración por partido. Entre la solidez y experiencia de Garino y la progresión del joven de Del Viso, Estudiantes encuentra un tándem que combina presente y proyección con capacidad anotadora y versatilidad.

Juego interior de Movistar Estudiantes 2025-2026

Ala-pívots : Tanner McGrew, Asier González y Juampi Vaulet

: Tanner McGrew, Asier González y Juampi Vaulet Pívots: Amida Brimah, Hugo López y Lozana Nwogbo

Nwogbo fue el último jugador confirmado de la plantilla de Toni Ten y el de Nigeria aterriza desde Fuenlabrada, donde coincidió con Toni Ten y datos de 12.9 puntos, 4.8 rebotes y 15 de valoración. El puesto de cinco lo completan las llegadas de Hugo López y de Amida Brimah, con paso el curso pasado por Baxi Manresa y Valencia Basket.

En el puesto de cuatro, tres perfiles diferentes pero del todo complementarios entre ellos para conformar uno de los juegos interiores más potentes de Primera FEB. Desde Fuenlabrada también llega Tanner McGrew con tres años de experiencia en la segunda categoría del baloncesto español, que se une a la llegada del joven Hugo López y a un Juampi Vaulet que se fue hasta los 13 puntos y 4.8 rebotes el año pasado con Palencia.