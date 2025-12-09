Valencia Basket salió del Buesa Arena con una victoria de prestigio que le coloca líder de la ACB junto al Real Madrid, ambos con un balance de 8-1. El conjunto de Pedro Martínez, que ha cerrado una semana histórica, cuenta con varios jugadores en un momento de forma espléndido. Aunque las portadas las ha copado Kameron Taylor con su canasta sobre la bocina, hay otro pilar de este proyecto que atraviesa el mejor momento desde que fichó por los taronja.

Valencia Basket asalta el Buesa Arena con Nate Reuvers de MVP

Nate Reuvers firmó ante Baskonia su mejor actuación desde que viste la camiseta del Valencia Basket, cuajando un partido sobresaliente justo cuando el equipo más lo necesitaba. Con 18 puntos en apenas 19 minutos, 8 de ellos en un último cuarto crítico, sostuvo al conjunto taronja en los momentos de mayor dificultad y confirmó el enorme crecimiento que ha experimentado desde la llegada de Pedro Martínez.

Aunque todos los focos se los llevó el game-winner de Kameron Taylor, la aportación de Reuvers fue fundamental para conquistar el Buesa Arena y mantener al equipo líder en la ACB con un balance positivo de 8-1. Su eficiencia (4/7 en T2, 2/4 en T3 y 4/4 en TL), su actividad en ambos lados de la pista y su regularidad durante toda la temporada refuerzan la sensación de que el pívot se ha convertido en una pieza clave del proyecto, algo que era impensable en su primera temporada con Álex Mumbrú en el banquillo.

Nate Reuvers: en el mejor momento en Valencia Basket y Hungría

La realidad es que Nate Reuvers atraviesa el mejor momento de su carrera, y no solo por su impacto creciente en el Valencia Basket. Con la selección de Hungría se ha convertido en un referente absoluto, asumiendo galones y ofreciendo un nivel de liderazgo que ha quedado plenamente confirmado en las últimas ventanas FIBA. Sus actuaciones han sido el motor de una selección húngara que ha iniciado la clasificación al Mundial 2027 con paso firme.

En los recientes compromisos internacionales, el pívot firmó actuaciones de MVP, comenzando con 16 puntos y 6 rebotes ante Finlandia y culminando con una exhibición en Bélgica: 26 puntos, 10 rebotes y 5/7 en triples para liderar la remontada. En total, Reuvers cerró las ventanas con un notable 7/10 en tiros de tres, confirmando su enorme influencia ofensiva y su peso en el rebote. Este rendimiento, unido a su evolución en la ACB y Euroliga, certifica que Reuvers vive un momento dulce de su carrera y que Hungría tiene en él a uno de sus líderes indiscutibles.

Valencia Basket, pendiente de revisar el contrato de Nate Reuvers

Nate Reuvers llegó al Valencia Basket en el verano de 2023, firmando un contrato por tres temporadas, hasta 2026. Su primer curso estuvo marcado por las dudas y las críticas de una afición que esperaba más de él: apenas 4,6 puntos y 1,6 rebotes en la 23/24 reflejaban un impacto muy limitado. Pero la llegada de Pedro Martínez cambió su destino por completo. Con el técnico catalán en el banquillo, el internacional con Hungría ha vivido un crecimiento espectacular tanto en confianza como en rendimiento, y los números así lo demuestran.

Todos los focos iran sobre Kam Taylor pero el partido q se ha marcado Nate Reuvers sobre todo cuando peor estaba Valencia Basket para mantener al equipo con vida es de sobresaliente como su temporada



Nate se merece la renovación pic.twitter.com/FUUUPyF6to — LEBRONACO🔥 (@marcmaradona) December 7, 2025

El salto ha sido evidente con el tiempo: en la 24/25 elevó sus números a 7,8 puntos y 2,9 rebotes, y en este curso 25/26 ha explotado definitivamente con 12,2 puntos, 2,7 rebotes y 1 tapón de media. Este progreso está muy ligado a su nuevo rol: Reuvers ha dejado de ser un perfil centrado en el tiro para convertirse en un jugador mucho más presente en el juego interior, atacando cerca del aro, siendo determinante en defensa y mucho más consistente en el rebote. Su evolución ha sido tan notable que la afición, que un día dudó de él, ahora pide su renovación más allá de 2026.