El pívot estadounidense Ethan Happ vuelve a estar disponible tras superar más de un año de lesión, y su regreso ha generado un gran revuelo en el mercado de fichajes de la ACB. Varios equipos ya se han interesado por su situación contractual, buscando aprovechar su experiencia y capacidad en la pintura para reforzar sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada.

Ethan Happ llama la atención en el mercado de fichajes ACB

Después de más de un año fuera de las pistas, Ethan Happ ya se encuentra recuperado y ha vuelto a entrenar con normalidad, tras superar definitivamente los problemas en el pie que lo mantuvieron apartado durante trece meses. El pívot estadounidense busca retomar sensaciones mientras decide su futuro, ya que el Valencia Basket le ha planteado una salida pactada para que pueda fichar por otro club.

Tal y como ha informado Encestando.es, su regreso al trabajo ha despertado el interés de varios equipos de la ACB, que han preguntado por su situación y valoran incorporarlo de inmediato. Ethan Happ es consciente, desde el pasado verano, de que no tiene cabida en la plantilla del Valencia Basket y que, si quiere jugar, tendrá que buscar una nueva aventura lejos del Roig Arena.

San Pablo Burgos, el mejor colocado para llevarse a Ethan Happ del Valencia Basket

En San Pablo Burgos ya consideran prácticamente cerrada la incorporación de Ethan Happ, cuya llegada se da por inminente tras completar el reconocimiento médico y entrenar con el equipo en los últimos días. El pívot estadounidense, totalmente recuperado de su larga lesión, encaja en el perfil que buscaba la dirección deportiva para apuntalar la pintura y ofrecer una alternativa inmediata a un equipo que necesita reaccionar cuanto antes en la Liga Endesa.

La entidad burgalesa también asume que su llegada obligará a liberar una ficha interior, y todas las miradas apuntan a Silvio de Sousa como el jugador que saldría para hacer hueco al nuevo refuerzo. Con la operación pendiente únicamente de formalizarse, en el club confían en que Happ aporte experiencia, rebote y presencia ofensiva desde el primer día, convirtiéndose en el primer movimiento significativo del mercado para revertir la dinámica del equipo.

Plantilla San Pablo Burgos 2025-26

Bases: Sergi García, Jon Axel Gudmundsson, Raul Neto

Escoltas: Jhivvan Jackson, Gonzalo Corbalán

Aleros: Juan Rubio, Pablo Almazán, Leo Meindl

Ala-pívots: Dani Díez, Jermaine Samuels Jr

Pívots: Yannick Nzosa, Silvio de Sousa, Luke Fischer