El calendario se ha vuelto muy exigente con el paso de las temporadas y los equipos se están viendo afectados tanto a nivel físico como mental, con las enfermerías prácticamente llenas durante gran parte de los cursos. En la actual campaña, después de haber transcurrido ya siete jornadas, hay varias lesiones de larga duración y muchos jugadores con molestias que les impiden tener continuidad, aunque hay un club que se ha visto más perjudicado por esta situación y ha acudido al mercado de fichajes.

Los jugadores lesionados en ACB

En la semana previa a la jornada 8 de la ACB y con unas ventanas FIBA en el horizonte, varios equipos importantes acumulan una lista significativa de bajas de gravedad en sus respectivas enfermerías. Además, la mayoría de los conjuntos sufren también la ausencia de jugadores que están en duda para los siguientes partidos por contusiones, molestias musculares o lesiones leves con una o dos semanas de recuperación.

Estos son los jugadores que actualmente están lesionados en la ACB:

Juan Núñez (Barça Basket): Según el parte médico del club, el base fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha por un quiste meniscal y a la refijación de puntos de sutura del menisco. Baja aproximada de 6 meses, sin fecha exacta de regreso antes de ese período.

Según el parte médico del club, el base fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha por un quiste meniscal y a la refijación de puntos de sutura del menisco. Baja aproximada de 6 meses, sin fecha exacta de regreso antes de ese período. Trent Forrest (Baskonia): Lesión muscular. Se espera que vuelva tras el parón de selecciones internacionales, aproximadamente el 30 de noviembre.

Lesión muscular. Se espera que vuelva tras el parón de selecciones internacionales, aproximadamente el 30 de noviembre. Maxi Fjellerup (Bàsquet Girona): Sobrecarga muscular en la pierna izquierda. Se ha reincorporado a los entrenamientos, por lo que se espera que pueda jugar próximamente.

Sobrecarga muscular en la pierna izquierda. Se ha reincorporado a los entrenamientos, por lo que se espera que pueda jugar próximamente. Sadik Emir Kabaca (Casademont Zaragoza): Lesionado de gravedad por un aplastamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano. Baja de larga duración, sin fecha concreta de retorno.

Lesionado de gravedad por un aplastamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano. Baja de larga duración, sin fecha concreta de retorno. Carlos Alocén (Dreamland Gran Canaria): Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en enero. Sin fecha estimada de regreso; trabaja poco a poco sobre la pista, tal y como informó esta semana Lakovic.

Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en enero. Sin fecha estimada de regreso; trabaja poco a poco sobre la pista, tal y como informó esta semana Lakovic. David Kravish (Unicaja): Fractura de peroné en la pierna derecha. Baja estimada de aproximadamente 4 meses tras la cirugía.

Fractura de peroné en la pierna derecha. Baja estimada de aproximadamente 4 meses tras la cirugía. Ethan Happ (Valencia Basket): Lesión en el dedo del pie derecho, operado en Estados Unidos hace 5 meses. Regreso incierto, aún en recuperación y sin fecha definida.

¿Cuál es el equipo más perjudicado en el parón de selecciones?

El equipo que más perjudicado ha salido por la enfermería es el Unicaja. La lesión de larga duración de David Kravish deja al conjunto cajista en una situación complicada en el juego interior, obligando al club a buscar con urgencia un refuerzo en el mercado. Sin el pívot estadounidense, el equipo malagueño se queda con muy pocas opciones naturales en la posición de ‘5’, lo que limita la rotación de Ibon Navarro.

Por ello, la llegada de Augustine Rubit se vuelve prioritaria, ya que su incorporación permitiría cubrir el vacío dejado por Kravish y estabilizar la pintura del equipo. En la previa del próximo partido de Unicaja contra el BAXI Manresa, Ibon Navarro no ha querido hablar de este fichaje hasta que se resuelva la situación contractual del jugador con el Lietkabelis.

