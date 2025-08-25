El Valencia Basket iniciará este martes los entrenamientos de pretemporada en La Fonteta, después de que las pruebas físicas y médicas se completarán durante el lunes. La segunda temporada de Pedro Martínez en el banquillo comenzará con varios cambios en la plantilla y con el objetivo de ser competitivos en ACB y Euroliga, en un curso emocionante por el estreno del nuevo pabellón, el Roig Arena.

Valencia Basket ya sabe cuándo vuelve Ethan Happ

Ethan Happ encara la recta final de su recuperación tras un largo calvario por la lesión en un dedo del pie que lo apartó de las pistas durante prácticamente toda la pasada temporada. El pívot estadounidense fue operado en Estados Unidos y, según las previsiones médicas, podrá reincorporarse a los entrenamientos a finales de septiembre, tal y como ha informado Ser Deportivos Valencia.

El pívot estadounidense aterrizó el pasado verano en Valencia Basket procedente del Río Breogán, donde había destacado con números notables en ACB. Se esperaba que reforzara con solidez la pintura del equipo de Pedro Martínez, pero la lesión en el pie frenó en seco sus aspiraciones y, hasta la fecha, aún no ha podido estrenarse en partido oficial con la camiseta taronja.

El plan del Valencia Basket con Ethan Happ

Después de un año en blanco, el regreso de Ethan Happ a finales de septiembre abrirá un periodo clave para definir su futuro en el Valencia Basket. La dirección deportiva ‘taronja’, liderada por Luis Arbalejo, deberá decidir si el pívot entra de lleno en la dinámica de Pedro Martínez, siempre que se encuentre en plenas condiciones físicas y encaje en el estilo de juego del equipo.

Si no ofrece garantías suficientes, se abren otros dos escenarios: una cesión a otro club que asuma parte de su ficha, que es elevada; o la rescisión definitiva de su contrato, siguiendo el mismo camino que ya tomó el club con Luka Bozic.

Plantilla Valencia Basket 2025-26

Base: Sergio De Larrea, Darius Thompson

Escolta: Brancou Badio, Jean Montero, Omari Moore

Alero: Kameron Taylor, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués

Ala-pívot: Jaime Pradilla, Nate Sestina

Pívot: Nate Reuvers, Yankuba Sima, Neal Sako, Ethan Happ, Matt Costello