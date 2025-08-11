Valencia Basket se encuentra inmerso en el desarrollo de un proyecto ambicioso. Ya el pasado curso, de la mano de Pedro Martínez, dio señas de poder codearse con los más grandes y el marcado de fichajes que está ejecutando el combinado ACB le pone las expectativas aún más altas. A pesar de que los grandes nombres que han llegado llenan muchas portadas, un adiós, Luka Bozic, también ha dado de qué hablar.

Joel Soriano y Luka Bozic, dos caminos diferentes en el Valencia Basket

Joel Soriano, Luka Bozi y Álvaro Cárdenas, comparten similitudes en cuanto a la política en el mercado de fichajes ACB de Valencia Basket. Los tres han experimentado la fórmula de la cesión, aunque cada uno con sus peculiaridades. En una entrevista realizada por SUPER, Pedro Martínez ha hablado de todos ellos, pero especialmente las declaraciones sobre el croata han dado más que hablar, sobre todo porque tras el préstamo ha acabado rescindiendo contrato con los taronjas.

Luka Bozic ha rendido y de qué manera con Hiopos Lleida, pero, a pesar de ello, parece que Pedro Martínez no cuenta con él. Una de las causas a las que lo achaca es su gestión de reparto de minutos: “es un jugador que está acostumbrado a jugar muchos minutos en los equipos que ha estado y nosotros creo que tenemos que tener una filosofía un poco diferente“. No sin hacer autocrítica sobre el movimiento: “Aquí hemos de ser un poco más críticos con las decisiones que hemos tomado con este jugador”.

Pedro Martínez no elude la responsabilidad de la operación

Lejos de achacar la operación a la dirección deportiva de Valencia Basket, Pedro Martínez ha querido asumir la responsabilidad: “Con Bozic no lo he visto claro y asumo totalmente la responsabilidad“. El entrenador taronja no ha tenido problema en reconocer el error en este sentido y así lo ha querido expresar sin titubeos, “no todas las decisiones salen bien, son apuestas que se hacen en un momento determinado”.

¿Unos highlights de Luka para cerrar el día?



👇 ¡Dentro vídeo!#ContigoFundación pic.twitter.com/2aC1a4VBAu — Coviran Granada (@CoviranGranada) August 7, 2025

Pedro Martínez, en este sentido, no quiso rehuir el asunto. Además, también quiso matizar que había causas de otra índole, no solo el rol: “Ha sido más una decisión mía, por estilo de juego, por características un poco, por la historia del rol que este jugador había tenido siempre en los equipos donde ha estado, que no lo he visto claro“.

La esperanza en otras apuestas del club

Si bien el técnico catalán ha reconocido los fallos en la operación de Luka Bozic, también ha afirmado que sí que cree en la fórmula con Joel Soriano, “yo creo que ha salido muy bien y a lo mejor sale mejor todavía en el futuro“. También parece tener cierta confianza en Álvaro Cárdenas, en un estadio contractual similar a ambos jugadores, “yo creo que es un grandísimo fichaje”.

El Valencia Basket fichó el año pasado a Joel Soriano a modo de temporero, pero parece que las esperanzas puestas en el crecimiento del dominicano son grandes. Al menos así lo expresaba Pedro Martínez: “Era un jugador muy joven también, este año era rookie, es un jugador en el que creemos, él lo cree, y estamos de acuerdo con él, que puede mejorar”. Una de las causas para su préstamo ha sido la cuestión del protagonismo de cara a aclimatarse: “era su primera experiencia en Europa y (…) creemos que tiene que jugar en un sitio donde tenga un protagonismo diferente al que podría tener con nosotros”.