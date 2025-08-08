El proyecto de Valencia Basket es uno de los más ambiciosos de la ACB. Los taronjas ya contaban con un plantel temible para sus rivales, pero es que el mercado de fichajes, al menos sobre el papel, los ha reforzado aún más. Piezas como Darius Thompson, Kameron Taylor u Omari Moore vestirán la camiseta valenciana.

Darius Thompson, la joya del mercado de Valencia Basket, confirma un secreto a voces

Son varios los fichajes realizados por Valencia Basket en este mercado. Sin embargo, pocos ilusionan a su aficionado como lo hace Darius Thompson. El jugador que echó la puerta abajo en Baskonia se ha hecho un nombre en la Euroliga. Por ello, su llegada a la capital del Turia para este proyecto europeo genera tanta ilusión. No obstante, no ha sido la única noticia importante para el jugador este verano.

Darius Thompson, a pesar de ser un jugador americano de nacimiento, tiene una particularidad, la nacionalidad italiana. Esta circunstancia es positiva para un Valencia Basket al que no le ocupará plaza de extracomunitario. En un inicio, el base no estaba entre los elegidos por Gianmarco Pozzeco para el Eurobasket, pero la lesión de Donte DiVizencio le abrió la puerta de la selección, aunque aún no era oficial.

¿Positivo o negativo para el Valencia Basket?

Ya es oficial. El flamante fichaje del Valencia Basket disputará, al menos, la fase de grupos del Eurobasket que tendrá lugar en Chipre para los italianos. Todo ello, con ánimo de avanzar de ronda. Tener un internacional disputando un torneo de tal envergadura siempre es motivo de orgullo para un club. A pesar de ello, Darius Thompson no podrá iniciar la pretemporada con los taronjas por este motivo. De hecho, en caso de alcanzar la final, podría perderse más de la mitad de los amistosos del equipo.

✅🏥 @dthomp15



Cas 👉 Darius Thompson completa su fichaje con Valencia Baskethttps://t.co/6uge9boY7A



Val 👉 Darius Thompson completa el seu fitxatge amb Valencia Baskethttps://t.co/bNYATu19XR



Eng 👉 Darius Thompson completes his signing with Valencia Basket… pic.twitter.com/cpuJYwGF3t — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 7, 2025

No poder iniciar la pretemporada es algo habitual y muchos podrían pensar que es una cuestión menor. Sin embargo, el estilo de juego de Pedro Martínez no es un modelo sencillo de digerir. Esfuerzos físicos y cognitivos constantes, toma de decisiones a mucha velocidad y mucha presencia en rebote y en defensa sobre balón son la base de su idiosincrasia. Esta forma de jugar de Valencia Basket ya se ha visto que no es para cualquier jugador. Darius Thompson tendrá que aclimatarse express.

Las fechas de la pretemporada del Valencia Basket

7 de septiembre de 2025, 13:00 h – UCAM Murcia vs Valencia Basket (Yecla)

10 de septiembre de 2025, 18:00 h – Casademont Zaragoza vs Valencia Basket (Teruel)

13 de septiembre de 2025, 18:30 h – Hiopos Lleida vs Valencia Basket (Salou)

19 de septiembre de 2025, 18:45 h – Baskonia vs Valencia Basket (Pontevedra)

20 de septiembre de 2025, 18:00 h o 20:30 h – Río Breogán o Real Madrid vs Valencia Basket (Pontevedra)

Las fechas del del Eurobasket