La temporada 25-26 despierta gran ilusión en Valencia Basket. El estreno de su nuevo pabellón, el Roig Arena, y el regreso a la Euroliga tras la ampliación de equipos son dos de los alicientes que tienen en la segunda temporada consecutiva en la etapa con Pedro Martínez, en la que los fichajes también aportan la motivación para buenas expectativas.

Neal Sako: de soñar con ser tenista a fichaje como Valencia Basket

Cuando era pequeño, Neal Sako tenía un gran sueño desde su localidad natal, Aubergenville, en las cercanías de París, donde imaginaba en un futuro jugar en la pista central de Roland Garros al igual que lo hacían sus ídolos, entre los que se encontraba Rafa Nadal.

Neal Sako admiraba también a tenistas franceses como Gael Monfils, y así creció en las pistas de tenis en las que comenzaba a destacar y convertirse en una de las grandes promesas de este deporte. De hecho, estuvo entre los cinco mejores a la edad de 16 años y todo parecía indicar que su camino estaba con la raqueta.

El fichaje de Valencia Basket tuvo un momento en su vida en el que debió elegir su futuro y el tenis suponía estudiar a distancia, lejos de una rutina normal de estudiante y del instituto con sus amigos, un hecho que sería el que le llevaría a dejar ese deporte en el que tenía sueños por otro: el baloncesto.

Con su crecimiento, las características físicas le permitieron poder cambiar el tenis por el baloncesto y fue en Hesnay-Versailles donde dio sus primeros pasos a nivel amateur. Resultó que Neal Sako también comenzaba a destacar en el deporte de la canasta, fue entonces cuando los principales clubes de Francia se interesaron por él, y si bien fue rechazado por el Limoges, el Paris-Levallois sí que le dio la oportunidad que buscaba.

Su primera experiencia fuera de Francia en Valencia Basket

Del Levallois el jugador francés fue escalando en el baloncesto de su país, destacando en en Cholet Basket durante dos temporadas y con ASVEL Villeurbanne siendo su gran salto para disputar Euroliga, donde promedió 9 puntos, 6,2 rebotes, y 0,8 asistencias.

Como fichaje de Valencia Basket, Neal Sako vivirá su primera experiencia fuera de Francia, con un movimiento que ya se intentó dar la temporada pasada y que sí que se ha hecho realidad esta campaña, en la que será el pívot que domine la pintura del parqué del Roig Arena.