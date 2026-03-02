El Barça Basket se enfrenta a un verano decisivo, se puede considerar casi trascendental. No solo porque Xavi Pascual quiere diseñar un roster hecho a medida para que cada pieza encaje en su sistema, sino también porque en las oficinas azulgranas son conscientes de que varios contratos expiran… todo ello en medio de la delicada situación económica que atraviesa el FC Barcelona desde hace años. En este escenario de incertidumbre, emerge un dilema clave: tomar una decisión definitiva sobre dos jugadores de cara a la temporada 2026-27.

¿Laprovittola o Juani Marcos? Decisión importante de offseason

La entidad blaugrana tendrá que agitar el mercado en la dirección de juego y, posiblemente, también en el puesto de escolta, donde asoma una decisión de peso: seguir o no con Nico Laprovittola. El argentino, uno de los nombres fuertes del vestuario, acaba contrato el 30 de junio de 2026 y su deseo es claro: continuar de azulgrana. Sin embargo, Xavi Pascual no lo tiene tan claro y mantiene dudas sobre su encaje en el proyecto que está dibujando.

Nico Laprovittola ha conseguido dejar atrás lesiones de peso y sus números respaldan su aportación: 8,4 puntos y 3,8 asistencias en 19 partidos de Euroliga, cifras que eleva hasta los 11,3 puntos y 3,7 rebotes en 13 encuentros de Liga Endesa. Sin embargo, el base argentino cumplió 36 años el pasado 31 de enero y su futuro genera debate interno. Pese a haber sido una pieza clave desde su llegada en 2021, no existe consenso total sobre su continuidad.

La continuidad de Laprovittola abriría otro frente delicado: la opción de rescindir el contrato de Juani Marcos, vigente hasta el 30 de junio de 2027. El canterano blaugrana, tras foguearse en Lleida y Girona, regresó al Palau con el rol de tercer base, por detrás de Satoransky y Juan Núñez. Sin embargo, ni siquiera la grave lesión del madrileño le ha permitido dar un paso al frente: apenas promedia 8 minutos en Euroliga y 13,3 en ACB.

La reconstrucción que afrontará el Barça Basket bajo el mando de Xavi Pascual puede cobrarse una víctima inesperada: Juani Marcos. El técnico de Gavà no termina de ver al base dentro del engranaje que está diseñando y su encaje genera dudas en los despachos. Todo apunta a que, de cara al curso 2026-27, la sección azulgrana solo mantendrá a un argentino en plantilla… y el tiempo dictará cuál de los dos seguirá vistiendo la camiseta del Barça.