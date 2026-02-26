Quedan todavía meses para que arranque el verano y, con él, la temporada baja en Liga Endesa y Euroliga, pero en el Barça Basket ya se dibuja un escenario decisivo. El club azulgrana deberá tomar decisiones de calado para perfilar el proyecto y la plantilla de Xavi Pascual con vistas al curso 2026-27, un plan que pasa por acometer fichajes de peso para dar un salto competitivo.

¿Primer gran problema del Barça Basket en uno de sus objetivos?

Sin embargo, el camino no será sencillo. Las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, una situación económica todavía llena de interrogantes y la fuerte competencia de otros clubes de Euroliga por varios jugadores marcados en rojo en la agenda azulgrana amenazan con alterar los planes.

Y entre los nombres que maneja el tándem formado por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández aparece con fuerza el de Mouhamet ‘Momo’ Diouf, ex del Breogán y actualmente en la Virtus de Bolonia desde 2024. El interior senegalés, nacido en Dakar y con pasaporte italiano, encaja en el perfil que busca el Barça para reforzar la pintura.

Sin embargo, el primer contratiempo ya está sobre la mesa. Según informa Andrea Calzoni en su perfil de X, el pívot tiene una propuesta de renovación por varios años para seguir en Bolonia, donde quieren convertirlo en una pieza estructural del proyecto a corto y medio plazo. Un movimiento que podría complicar seriamente las opciones azulgranas.

🚨💣Virtus Bologna has made important steps forward to renew Momo Diouf’s contract with a new multi-year deal.



Diouf is on the list of top teams such as Fenerbahçe and Barcelona, but Virtus is pushing to find a total agreement.

His contract expires in June.#EuroLeague #Virtus pic.twitter.com/WrLNw7CFXZ — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) February 25, 2026

A sus 24 años, Diouf está señalado como uno de los pívots llamados a marcar diferencias en la Euroliga a medio plazo, una posición especialmente cotizada ante la escasez de ‘cincos’ dominantes en el Viejo Continente. No es extraño, por tanto, que el internacional italiano acumule varias propuestas de cara a la próxima temporada.

El Barça Basket sigue su evolución desde hace tiempo y considera que su perfil supondría un salto cualitativo respecto a la rotación actual en la pintura. Con la salida prevista de Fall y la decisión pendiente sobre el futuro de Willy Hernangómez, el club azulgrana sabe que deberá reconstruir su juego interior… y Diouf aparece como una pieza estratégica en ese plan.

Fenerbahce sigue a Diouf

El Barça Basket y Xavi Pascual no están solos en la puja por ‘Momo’ Diouf. El Fenerbahce de Saras Jasikevicius también se ha posicionado para intentar hacerse con sus servicios y reforzar la posición de cinco con más profundidad y físico.

El interés no es casual. En la presente Euroliga, Diouf firma 7,6 puntos y 4,3 rebotes por partido, con un notable 60% de acierto en tiros de campo, números que respaldan su crecimiento y explican por qué varios grandes del continente lo tienen marcado en rojo de cara al próximo verano.