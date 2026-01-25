Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ya tienen fecha: se celebrarán el próximo 15 de marzo, coincidiendo con el partido de Liga del equipo dirigido por Hansi Flick ante el Sevilla en el Camp Nou. Una decisión que Joan Laporta llevaba meses madurando y que quedó ratificada este jueves durante la reunión ordinaria de la junta directiva de enero. Uno de los principales interrogantes que se abre ahora es si adelantar el proceso electoral puede resultar beneficioso para el Barça Basket y para la futura plantilla de Xavi Pascual.

¿El Barça Basket beneficiado por las elecciones en marzo?

En el momento en que Joan Laporta presente su dimisión, prevista entre el 7 y el 12 de febrero, no se activará una comisión gestora. Será Rafael Yuste, junto a varios miembros de la actual directiva, quien asuma la continuidad de la Junta hasta que, meses después, se proclame al nuevo presidente, ya sea el propio Laporta o alguno de los tres aspirantes que concurren a las elecciones: Xavier Vilajoana, Marc Ciria o Víctor Font.

3 victòries en 5 dies. I demà més, Coach! pic.twitter.com/b9Y1GiFJ3D — Barça Basket (@FCBbasket) January 24, 2026

El adelanto de las elecciones tiene, en líneas generales, una lectura positiva para el Barça Basket, sustentada en una combinación de factores estatutarios, estratégicos y de contexto deportivo y económico. Anticipar la cita electoral permite al club marcar el ritmo del proceso, reducir el margen de maniobra de posibles rivales y evitar que el calendario electoral coincida con un tramo más delicado de la temporada o con cierres económicos especialmente sensibles.

La continuidad de varios directivos de la actual junta de Joan Laporta, así como el hecho de que a principios de julio ya esté plenamente constituida la nueva dirección del club, dibuja un escenario relativamente favorable para la planificación de la temporada baja del Barça Basket. La continuidad de Xavi Pascual está garantizada, mientras que en los próximos meses figuras clave como Juan Carlos Navarro, Mario Fernández y Jordi Trias deberán acelerar la gestión de fichajes y renovaciones, aspectos decisivos para construir la plantilla del técnico catalán.

El president @JoanLaportaFCB confirma la data de les eleccions: "Seran el 15 de març" pic.twitter.com/ULDzJolC2i — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 22, 2026

Si Joan Laporta logra revalidar la presidencia, el Barça Basket podría avanzar casi de inmediato en decisiones estratégicas clave tras las elecciones. Esto permitiría planificar con mayor claridad el futuro del proyecto y evitar que la incertidumbre institucional se prolongue hasta el final de la temporada. La continuidad en la presidencia facilitaría abordar asuntos estructurales y deportivos sin retrasos, algo especialmente importante en un momento en el que el equipo necesita definir su rumbo a corto y medio plazo.

Verano importante para el Barça Basket

Con la presencia asegurada en la Euroliga, el Barça Basket tendrá que abordar la renovación de jugadores que podrían salir, como Willy Hernangómez, Satoransky, Laprovittola, Vesely o Myles Cale. Mientras que la continuidad de algunos se está trabajando, otros generan más incertidumbre. Es el caso de Hernangómez, quien debería ajustar su actual ficha si quiere formar parte del roster que Xavi Pascual proyecta para el futuro.

Con las elecciones a la vista, el trabajo en los despachos del Barça Basket continuará con normalidad, al igual que la posibilidad de perseguir los fichajes que Xavi Pascual considera necesarios para moldear la plantilla a su gusto. Bajo la dirección del técnico catalán, el equipo de baloncesto del FC Barcelona acumula 22 victorias en 25 partidos, a pesar de estar al frente de una plantilla que no fue confeccionada por él.