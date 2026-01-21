Los últimos encuentros en Euroliga vienen dejando noticias peculiares en cuanto a resultados se refiere. Estrella Roja venció a un AS Mónaco que parecía invencible en sus últimos encuentros. El Real Madrid Baloncesto parece seguir en una dinámica ascendente. Los griegos parecen volver a estar en su habitual nivel. El Barça Basket sigue sumando victorias de la mano de Xavi Pascual.

¿Cosa de un día o una irrupción Euroliga en toda regla?

El mercado de fichajes de pívots parece el gran quebradero de cabeza de todas las direcciones deportivas. En el Real Madrid Baloncesto o el Barça Basket saben bien de esta dificultad. En este panorama, cualquier center que venga destacando pone el foco sobre él inmediatamente. Por ello, el partido de Ebuka Izundu, ex ACB, con Estrella Roja frente a AS Mónaco, no deja indiferente a nadie. Menos, pudiendo ser un nombre a seguir en verano.

🔴⚪ EBUKA IZUNDU se carga al AS Mónaco con una actuación de máxima dominancia.



Ha sido su mejor partido en Euroleague.



📊 22 PTS || 12 REB || 1 ASIS || 1 ROB || 1 TAP



✅ 9-11 T2 || 2-4 TL || 36 VAL



El pívot nigeriano jugó en el Real Betis en la 2019-20.#EuroLeague pic.twitter.com/wte1vPZ9Ee — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) January 20, 2026

Ebuka Izundu tuvo su primera experiencia europea tras llegar de EEUU en el Real Betis Baloncesto, en ACB. Tras ello, fue creciendo en la ABA League, ganándose el derecho a fichar por Estrella Roja. Sus números hasta el momento son irregulares. Sin embargo, firmar 22 puntos y 12 rebotes para 36 de valoración contra uno de los equipos más físicos de la competición no es cosa menor. AS Mónaco, que viene de arrasar frente a Barça Basket, Real Madrid Baloncesto, Valencia Basket, París y Partizan, sucumbió ante su exuberancia.

Ebuka Izundu, Barça Basket, Real Madrid Baloncesto, Baskonia, Valencia Basket… pasado y ¿futuro en el mercado de fichajes?

El center de Estrella Roja firmó en verano un contrato de 1+1. Se desconocen las aristas de la vinculación de Ebuka Izundu, pero no siendo un acuerdo por 2 temporadas fijas, siempre está abierta la duda de un movimiento en el mercado de fichajes. Los cuatro equipos ACB que militan la Euroliga vienen teniendo problemas con sus cincos y alguno podría pensar en un regreso. Real Madrid Baloncesto no encuentra suplente a Tavares, Baskonia sigue sin una llegada al cinco, Valencia tiene dudas con Sako, Sima y compañía y el drama en Barça Basket con su rotación es más que conocida.

Capacidad atlética, poderío físico, intimidación en la pintura… 🙌🏼🏀



¡Os presentamos a Ebuka Izundu! 📺😃👌🏼#CoosurBetis pic.twitter.com/DG0EASOJ75 — Baloncesto Sevilla (@BaloncestoSev) August 10, 2019

Una curiosidad es que Ebuka Izundu ha dejado sus peores partidos este curso en Euroliga contra los ACB. Contra el Real Madrid Baloncesto fue su encuentro con menos minutos, su aportación frente a Valencia Basket y Baskonia fue testimonial y con el Barça Basket ni compareció. Eso sí, en aquella campaña 19-20 vistiendo la verdiblanca en Liga Endesa, dejó su mejor partido del curso frente al cuadro madridista. Brilló con 10 puntos y 6 rebotes con 23 años ante todo un Edy Tavares. Por ello, su nombre en el mercado de fichajes Euroliga de cara a regresar a España puede ganar algún entero más.