Karl-Anthony Towns no atraviesa un buen momento en Nueva York. Tras su victoria en la NBA Cup, los jugadores de Mike Brown ya habían mostrado señales de desaceleración, pero los Knicks siguen cayendo en picado con nueve derrotas en sus últimos once encuentros.
Knicks are 7-11 since they won the NBA Cup.— BGN Hoops (@BGNHoops) January 20, 2026
That was really their championship. pic.twitter.com/9CCyUot7gb
Un ambiente cada vez más pesado en el Madison Square Garden
En el Madison Square Garden, acaban de caer ante los Suns y luego frente a los Mavericks, siendo directamente abucheados por su propia afición. Y aunque no es el único responsable de este periodo muy complicado, Karl-Anthony Towns cristaliza el enfado de los fans, tanto por su falta de acierto en ataque como por sus limitaciones defensivas.
A comienzos de enero, Mike Brown aseguraba que no veía por qué “KAT” no debería ser All-Star. No está tan claro que mantenga hoy un discurso tan firme, mientras el pívot registra el peor porcentaje de acierto de su carrera…
Karl-Anthony Towns’ shooting splits among other big men:— Johnny Ochsenfeld (@johnnyox88) January 10, 2026
📉 Effective FG: 52.2% (23th percentile)
📉 2PT: 52.4% (21st percentile)
📉3PT: 34.5% (39th percentile)
Towns is being paid like an MVP and is having his worst shooting season, by far…
(via cleaningtheglass) pic.twitter.com/5cJ5Tg0MX9
“Como dijo Mike (Brown), soy yo quien hace el mayor sacrificio”
La semana pasada, el entrenador realizó algunas críticas públicas poco habituales hacia su jugador, explicando que debía protestar menos a los árbitros y regresar más rápido en defensa. Tras el partido frente a Phoenix, también reveló haber hablado con Karl-Anthony Towns en el descanso sobre la necesidad de sacar el balón más rápido desde el poste bajo.
Sin embargo, ante los Mavericks, el exjugador de los Wolves volvió a quejarse mucho a los árbitros y tardó en replegarse en defensa. Claramente, tiende a forzar dentro de un sistema que todavía no domina. “Soy yo quien más tiene que adaptarse. Como dijo Mike (Brown), soy yo quien hace el mayor sacrificio”, explicó Karl-Anthony Towns sobre el nuevo sistema de juego de los Knicks. “Estamos intentando encontrar soluciones”.
Por ahora, esas soluciones no han aparecido y, según Newsday, los Knicks estarían incluso discutiendo un posible traspaso de Karl-Anthony Towns. ¡Una salida rumbo a los Magic, los Hornets o los Grizzlies habría sido contemplada!
Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.