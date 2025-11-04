Habiendo tocado fondo la semana pasada en Milwaukee, con una prestación fallida tanto en el fondo como en la forma, Karl-Anthony Towns solo podía remontar a la superficie. Ha conseguido recuperar colores en los dos partidos ante los Bulls y aún más contra los débiles Wizards.

Noche histórica para KAT: Supera los 15.000 puntos y logra un récord que nadie más tiene

Con 33 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias en la victoria de New York, el interior de los Knicks realizó su mejor partido de la temporada. “KAT ha sido monstruoso. Ha sido enorme en el rebote, muy bueno en defensa, monstruoso tanto dentro como fuera”, lanza Mike Brown. “Encuentra su ritmo en lo que intentamos hacer.”

Karl-Anthony Towns ganó su duelo ante Alexandre Sarr, simbolizado por su poster sobre el francés en el segundo cuarto y por sus numerosas canastas cerca del aro.

“Tuvimos secuencias donde no anotábamos. Eso es lo que hacen los All-Stars: llevan el ataque y ha sido muy bueno en ese ámbito”, continúa su entrenador. “Cuando lo hacemos moverse, los equipos adversarios no pueden defender sobre él. Todavía hay un gran margen de progresión para él, para mí y para el equipo para ponerlo en otras posiciones. Cada partido y entrenamiento, se siente cada vez más cómodo.”

La conexión funciona: Por qué Jalen Brunson es clave en la explosión de Karl-Anthony Towns

Con 25 puntos de promedio, con 40% de acierto en triples, desde hace tres partidos, encontramos un “KAT” más conforme a su nivel habitual, a sus estándares. El ex de Minnesota sigue la tendencia, la encarna incluso, de su equipo, mucho mejor en el Madison Square Garden que fuera de casa.

“Simplemente vi oportunidades de tener tiros y de ser agresivo. Quería aprovechar esas oportunidades. Jalen Brunson atrae mucha atención y tomé lo que la defensa me dio.” Anotó su punto 15.000 en su carrera contra los Wizards, convirtiéndose en el jugador más joven en franquear este umbral.

Karl-Anthony Towns has officially reached 15,000 career points



Youngest player ever to record:

▪️ 15,000+ Points

▪️ 7,000+ Rebounds

▪️ 1,000+ Three-Pointers



Love that for big KAT! 🤘🏽 pic.twitter.com/cQOlzyVx1O — Wolves Lead (@TWolvesLead) November 4, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.